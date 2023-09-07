کارگاه ۲ روزه مبانی موسیقی کلاسیک برگزار شد/ شرح موسیقی قرون وسطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، بهمن مه آبادی از مدرسان، پژوهشگران و نوازندگان موسیقی کشورمان کارگاه ۲ روزه «مبانی کلاسیک» را به میزبانی خانه موسیقی ایران برگزار کرد.

در این کارگاه ۲ روزه بهمن مه آبادی ابتدا در مورد صوت و مشتقات آن مانند زیر و بم ارتفاع صوت، فاصله صوت، گام در موسیقی و علامت ها، وسعت صوتی، داینامیسم و تمبر صدا توضیحاتی ارائه داد.

در این کارگاه همچنین نمونه هایی از انواع صدا مانند تنور، باریتون، آلتو، سوپرانو و باس برای مخاطبان ارائه شد.

در ادامه این برنامه‌های آموزشی سبک و استایل در موسیقی قرن های گذشته با مثال‌هایی ارائه و بهمن مه آبادی موسیقی در قرون وسطی، دوران رنسانس، دوران باروک و دوره کلاسیک یا عصر روشنگری را با جزئیات برای مخاطبان شرح داد.

از جمله بخش های مورد توجه این کارگاه پخش فیلم ها و نمونه های شاخص موسیقی در دوره های متفاوت بود که مورد استقبال شرکت کنندگان در این دوره آموزشی قرار گرفت.

در ادامه بخشی از زمان این کارگاه به پرسش های مخاطبان و پاسخ های بهمن مه آبادی اختصاص یافت.