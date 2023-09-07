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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

جام اتحادیه امارات؛

جشنواره گل هاکی روی یخ بانوان ایران

جشنواره گل هاکی روی یخ بانوان ایران

تیم هاکی روی یخ بانوان ایران با پیروزی پرگل توانست مجوز حضور در نیمه نهایی جام اتحادیه امارات را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی روی یخ بانوان ایران عصر امروز در سومین بازی خود در جام اتحادیه امارات با نتیجه ۱۴ بر صفر مقابل تیم شاهین امارات به پیروزی رسید تا با ۳ برد متوالی با اقتدار به نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کند در این دیدار یگانه بهرامی از ایران عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد

شاگردان جوان اعظم سنایی که بیشتر آنها نخستین حضور خود را در رقابت‌های بین المللی تجربه می‌کنند در دو بازی قبلی خود با نتایج ۷ بر ۲ تیم عقاب‌های فیلیپین و ۶ بر صفر تیم پنترنز مکزیک را شکست داده بودند و فردا جمعه ساعت ۱۴ به وقت امارات در مرحله نیمه نهایی با تیم یاس دیگر تیم کشور میزبان بازی خواهند کرد.

مسابقات هاکی روی یخ زنان، جام اتحادیه امارات با حضور ۸ تیم در العین امارات برگزار می‌شود.

کد مطلب 5881091

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