هوای روز جمعه اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز جمعه هفدهم شهریور ماه با میانگین ۱۰۲ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان احمد آباد با ۱۰۶، ۲۵ آبان با ۱۱۰، بزرگراه خرازی با ۱۱۱، خیابان پروین با ۱۳۱، خیابان رودکی و رهنان با ۱۰۳ و بولوار کاوه با ۱۲۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان زینبیه با ۱۸۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۹۵، پارک زمزم و خیابان فیض با ۷۶، دانشگاه صنعتی با ۹۳، سپاهان شهر با ۵۷، خیابان فرشادی با ۷۱، کردآباد با ۸۷، خیابان میرزا طاهر با ۸۱ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۸۳ AQI در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

امروز شاخص هوای سجزی با ۱۱۹ و قهجاورستان با ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، در شاهین شهر با ۶۲ و مبارکه با ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر ، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.