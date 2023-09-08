به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، منصور مهرزاد در بازدید از محوطه «چالی» سقز، اظهار کرد: این محوطه در حاشیه بافت شهری سقز با کاربری صرفاً تدفینی در بر گیرنده آثار و شواهد گورستانی مربوط به عصر مفرغ یعنی هزاره چهارم قبل از میلاد است.

وی هدف از این کاوش را تکمیل اطلاعات علمی از فصل اول کاوش و شرایط زیستی مردمان آن دوره و همچنین تعیین تکلیف اراضی تعاونی مسکن عنوان کرد.

مهرزاد خاطرنشان کرد: کاوش باستان‌شناسی در محوطه چالی به لحاظ روشن نمودن زوایای تاریک زندگی بشر در عصر مفرغ بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: در این فصل از کاوش موضوعاتی از جمله شیوه تدفین، عقاید و باورها، هنر و صنعت ساکنان منطقه در عصر مفرغ مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مهرزاد یادآور شد: پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات مناسب و ادامه روند اقدامات مطالعاتی و پژوهشی در حوزه میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی شهرستان انجام خواهد شد.