متولیان وتریبون داران فرهنگ ازقطار پرسرعت کار ضدفرهنگی عقب نمانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مطهرخو در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه نائین اظهار کرد: عاشورا مکتبی سراسر درس و عبرت است که به تناسب ایام و به تناسب احوال باید از این مکتب نورانی درس گرفت و باید این مکتب را سرلوحه زیست مومنانه خود قرار بدهیم.

وی ادامه داد: توجه به سواد رسانه‌ای یکی از درس‌های مهم مکتب عاشورا است و اگر چه مطالعات سواد رسانه‌ای یک موضوع جدید است اما تاریخ نشان داده که اگر مردم به سواد رسانه‌ای توجه می‌کردند، مسیر بشر به گونه دیگری رقم می‌خورد.

امام جمعه شهرستان نائین با بیان اینکه می‌توان واقعه عاشورا را در چند گام رسانه‌ای مشاهده و تحلیل کرد، بیان کرد: جامعه‌ای که تسلیم شایعه شود و دروازه بانی خبر انجام ندهد و تبلیغات را بر واقعیات ترجیح دهد و حوصله مکث و تأمل در اخبار را نداشته باشد و بدون اطمینان از صحت یک خبر، آن را نشر دهد و اطلاعات جعلی را ویروس طور وارد بدنه اجتماع و آن را مریض کند، این‌طور می‌شود که همین موارد تکرار شده در تاریخ، باعث وقوع رویدادهای غم انگیز به ویژه واقعه عاشورا می‌شود.

وی اضافه کرد: گام اول نقطه‌ای از زمان بوده است که عده‌ای گفتند امام حسین (ع) سر جنگ دارد، قدرت طلب است، خارجی و مخالف آرامش و ثبات اجتماعی است و این همان حرف‌ها، حرف‌هایی است که امروز برای ولی جامعه اسلامی می‌زنند و وی را مخالف ثبات اجتماعی عنوان می‌کنند.

مطهرخو ادامه داد: مردم در آن زمان به دلیل ضعف در زمینه ذهنی و مسمومیت ذهنی و عافیت طلبی، بدون تحقیق و بدون گفتگو با امام حسین (ع)، حرف‌های دروغین را پذیرفتند.

وی با بیان اینکه زمینه پذیرش اخبار دروغ توسط دشمن در میان مردم آن زمان از مدت‌ها قبل آماده بود، تاکید کرد: دشمن ابتدا مردم را می‌سنجد و اگر مردم آمادگی داشته باشند، گام بعدی خود را در جایی برمی‌دارد که شایعه کردند مگر علی (ع) نماز می‌خوانده است؟.

مطهرخو با بیان اینکه برچسب زنی و انگاره سازی منفی جهت انحراف افکار عمومی یکی از تکنیک‌های دشمن است، گفت: متأسفانه امروزه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از این روش بسیار استفاده می‌شود که مردم را از تصمیم گیری درست منحرف کنند.

وی در ادامه گفت: انتخابات را در پیش داریم و دشمن برای نا امیدی مردم با اخبار دروغ و جعلی در تلاش است و ما باید در برابر سیاه‌نمایی دشمن مراقبت کنیم و هر خبری را نپذیریم.

مطهرخو با اشاره به برچسب زنی و برخی اخبار جعلی دشمن علیه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، خاطرنشان کرد: راهی که در موضوع کربلا از بحث رسانه‌ای اتفاق افتاد، جایی بود که پشتوانه مردمی مسلم ابن عقیل در عرض یک ظهر تا شب با تبلیغات دروغ ابن زیاد که لشکر شام در راه است و ترس مردم، از بین رفت.

وی با بیان اینکه این تکنیک را شایعه، تولید ترس و دروغ بزرگ عنوان می‌کنند، گفت: نتیجه این تکنیک باعث اختلال در مسیر اصلی جامعه می‌شود و در این زمینه شایعه‌های بسیاری مانند بمباران هسته‌ای ایران، اموال مسئولان یا شایعه تقلب در انتخابات مطرح شده است که هدفی به جز بهم ریختن امنیت روانی و پس از آن امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ندارد.

مطهرخو در ادامه گفت: گام سوم در واقعه عاشورا و در بعد رسانه‌ای، زمانی رخ داد که هانی ابن عروه دستگیر شد و مردم قبیله وی تجمع کردند اما یکی از خواص فریب خورده با خبر دروغ مردم را پراکنده کرد که اگر این چنین نمی‌شد، شاید مسیر تاریخ تغییر می‌کرد.

وی با بیان اینکه به این روش، تکنیک خلق اعتبار و استفاده از شخصیت‌های مهم برای فریب مردم می‌گویند، خاطرنشان کرد: دشمن از این تکنیک‌ها استفاده می‌کند و بسیاری از برهه‌های زمانی از این تکنیک‌ها نتیجه گرفته است و اگر مردم در آن زمان سواد رسانه داشتند و در پی فریب دشمن مقاومت ذهنی داشتند، امروز مسیر دیگری در تاریخ رقم خورده بود و امام جامعه اسیر اجتماع خبر زده‌ی به دروغ به مسلخ کشانده نمی‌شد.

مطهرخو ادامه داد: جدای از بصیرت سیاسی و معرفت امام به عنوان اول قدم معرفتی، توانایی در برابر اخبار گمراه کننده چیزی است که مردم را مصون می‌کند و توجه کنید که اقشار مختلف مردم به ویژه تریبون داران و کسانی که کار فرهنگی می‌کنند، نباید از قطار پرسرعت کار ضد فرهنگی دشمن عقب بمانید و باید مردم را آگاه کنید.