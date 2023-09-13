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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

فرمانده انتظامی هرمزگان:

هراسی از شهادت نداریم/در سال جاری ۴ شهید تقدیم حفظ امنیت کرده ایم

هراسی از شهادت نداریم/در سال جاری ۴ شهید تقدیم حفظ امنیت کرده ایم

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ما در مجموعه فراجا از شهادت هراسی نداریم و تا باشیم رزمنده ایم و خادم مردم و سرباز ولایت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع و بدرقه پیکر پاک مدافع امنیت ستوانیکم «علی اولاد حسین» بیان داشت: مکتب ما مکتب سید شهداست، قیام انقلاب اسلامی ما برگرفته از قیام و نهضت عاشوراست.

وی با اشاره به سخنان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: ما ملت امام حسینیم، ملت امام حسین (ع) پرورش یافته قیام عاشورا و مکتب سیدالشهدا است، و این مکتب با ایثار، از خودگذشتگی و شهادت عجین شده است.

سردار جاویدان با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون این چهارمین شهید استان و در مجموع ۱۵۳ شهید انتظامی استان هرمزگان می باشد، تصریح کرد: امروز در انتظامی کشور باب شهادت باز است و هرچند روز یکبار شاهد هستیم که یکی از فرزندان غیور ملت، یکی از رزمندگان انتظامی و از سربازان ولایت، در راستای دفاع از ارزش ها، دفاع از امنیت و آرامش مردم جان عزیز خودشان را فدا می کنند.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: این هم عهد ماست که با فدای جان خودمان با رهبرمان با ملتمان، روزی که استخدام شدیم پیمان بستیم و با شهدامان هم هرچند یکبار این پیمان را تجدید می کنیم که ما حاضریم جان و سلامتیمان را فدای امنیت و آرامش مردم و دفاع از کیان اسلامی نماییم و امروز هم نوبت این شهید عزیز و گرانقدر بود.

سردار جاویدان ادامه داد: شهید ستوانیکم"علی اولاد حسین" جمعی انتظامی شهرستان سیریک بود که در راستای مقابله و مبارزه با سوداگران حوزه اقتصادی و در یک درگیری با قاچاقچیان به فیض شهادت نائل آمد و امروز هم پیکر پاک این شهید عالی قدر با این تشریفات به زادگاهش در استان فارس شهرستان فسا بدرقه شد و فردا همزمان با سالروز شهادت پیامبرمکرم اسلام (س) و علی بن موسی رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) در آن شهرستان و زادگاهش تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی استان در پایان با بیان اینکه بنده به نوبه خود به همرزمانم و به هم استانی های عزیز در استان هرمزگان و شهروندان فهیم استان فارس تسلیت میگویم، خاطرنشان کرد: ما از شهادت هراسی نداریم و تا باشیم رزمنده ایم و خادم مردم و سرباز ولایت هستیم حتی اگر در جایی ضرورت باشد مثل چنین حوادثی جانمان هم فدا می کنیم.

کد مطلب 5885642

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