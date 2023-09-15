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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد؛

رکورد مصرف بنزین شکسته شد

رکورد مصرف بنزین شکسته شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از شکسته شدن رکورد مصرف بنزین با ثبت رقم مصرف ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین، همزمان با افزایش ترددهای بین‌شهری در روزهای پایانی تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رکورد مصرف روزانه بنزین، گفت: رکورد مصرف روزانه بنزین در روزهای پایانی شهریور ماه، همزمان با افزایش ترددهای بین شهری و درون شهری به ویژه مناطق شمالی و شمال شرق کشور در حالی شکسته شده که میانگین مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون، ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است.

وی افزود: میانگین مصرف بنزین در شهریور ماه امسال (۱۲۲ میلیون لیتر) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (شهریور ۱۴۰۱)، حدود ۱۲ درصد و برابر ۱۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به مصرف بسیار بالای بنزین طی روزهای اخیر و لزوم سوخت‌رسانی به موقع و مناسب به جایگاه‌های عرضه سوخت تاکید کرد: با توجه به افزایش تردد جاده‌ای بسیار عظیم مسافران مسیرهای شمالی و شمال شرق کشور، از رانندگان درخواست می‌شود با تسهیل در عبور و مرور، مسیر تردد را برای نفتکش‌های حامل سوخت باز بگذارند تا سوخت موردنیاز مردم، در زمان مناسب به مبادی عرضه منتقل شود.

نژادعلی تصریح کرد: کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ستاد و تمامی مناطق کشور در وضعیت آماده‌باش جهت سوخت‌رسانی مناسب به نیروگاه‌ها (با توجه به شروع فصل سرما) و مجاری عرضه بوده و همچنین تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت در تمامی نقاط کشور، پیمانکاران و رانندگان نفتکش‌های جاده پیما در آماده‌باش کامل جهت عرضه مناسب سوخت در روزهای پایانی تابستان هستند.

وی از مردم درخواست کرد: با توجه به افزایش ترددهای جاده‌ای و افزایش مصرف سوخت و احتمالاً شلوغی جاده‌ها، نهایت همکاری را در مدیریت مصرف سوخت به عمل آورند.

کد مطلب 5886459
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • حسین IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      0 0
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      چه برنامه ای برای اسقاط خودروهای فرسوده پر مصرف دارید ؟ بعضی از خودروهای قدیمی ۱۴ درصد بنزین مصرف می کنند، تا زمانی که برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سرمایه گذاری نکنید ریخت و پاش و اسراف این سرمایه ملی و ارزشمند ( بنزین ) ادامه خواهد داشت .
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      0 0
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      بنزین98 تاحالاثابت کرایه چندبرابر؟! بذل بخشش بنزین 32هزارتومنی ازجیب فقراب بی خودرو

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