رکورد مصرف بنزین شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رکورد مصرف روزانه بنزین، گفت: رکورد مصرف روزانه بنزین در روزهای پایانی شهریور ماه، همزمان با افزایش ترددهای بین شهری و درون شهری به ویژه مناطق شمالی و شمال شرق کشور در حالی شکسته شده که میانگین مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون، ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است.

وی افزود: میانگین مصرف بنزین در شهریور ماه امسال (۱۲۲ میلیون لیتر) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (شهریور ۱۴۰۱)، حدود ۱۲ درصد و برابر ۱۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به مصرف بسیار بالای بنزین طی روزهای اخیر و لزوم سوخت‌رسانی به موقع و مناسب به جایگاه‌های عرضه سوخت تاکید کرد: با توجه به افزایش تردد جاده‌ای بسیار عظیم مسافران مسیرهای شمالی و شمال شرق کشور، از رانندگان درخواست می‌شود با تسهیل در عبور و مرور، مسیر تردد را برای نفتکش‌های حامل سوخت باز بگذارند تا سوخت موردنیاز مردم، در زمان مناسب به مبادی عرضه منتقل شود.

نژادعلی تصریح کرد: کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ستاد و تمامی مناطق کشور در وضعیت آماده‌باش جهت سوخت‌رسانی مناسب به نیروگاه‌ها (با توجه به شروع فصل سرما) و مجاری عرضه بوده و همچنین تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت در تمامی نقاط کشور، پیمانکاران و رانندگان نفتکش‌های جاده پیما در آماده‌باش کامل جهت عرضه مناسب سوخت در روزهای پایانی تابستان هستند.

وی از مردم درخواست کرد: با توجه به افزایش ترددهای جاده‌ای و افزایش مصرف سوخت و احتمالاً شلوغی جاده‌ها، نهایت همکاری را در مدیریت مصرف سوخت به عمل آورند.