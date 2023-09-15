به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری‌بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به شنبه ۲۵ شهریور سالروز شهادت امام رضا (ع) ضمن تسلیت این روز، اظهار کرد: زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) باعث آمرزش گناهان می‌شود.

وی خطاب به مسئولان استانی و شهرستانی عنوان کرد: از مسئولان محترم انتظار است هفته‌ای یک پرواز از فرودگاه پارس آباد به مشهد برقرار کنند تا مشتاقان و ارادتمندان به امام رئوف امام رضا (ع) را زیارت کنند.

خطیب جمعه پارس آباد با تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه گفت: حجاب و عفاف یکی از ضروریات دین مقدس اسلام و عاملی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده و همچنین باعث وقار مردان و زنان می‌شود.

امام جمعه پارس آباد افزود: پایبندی به موازین شرعی، قناعت، ساده زیستی و عفو و گذشت باعث تحکیم و استوار ماندن خانواده سبب می‌شود.

حجت الاسلام باقری بنابی ضمن تشکر از زحمات شهردار پارس آباد در خصوص آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر پارس آباد، تاکید کرد: آسفالت محلات حاشیه نشین و فقیر نشین در اولویت کاری باشد.

وی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.