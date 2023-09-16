سه فینالیست و یک حذفی برای کشتی ایران/ در انتظار مبارزه حیثیتی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر امروز (شنبه ۲۵ شهریور) به میزبانی شهر بلگراد صربستان آغاز شد و چهار نماینده کشورمان در روز نخست این مسابقات به روی تشک رفتند که از این جمع رضا اطری از دور مسابقات حذف شد اما امیرمحمد و حسن یزدانی به همراه امیرحسین زارع فینالیست شدند.

امیرمحمد یزدانی فینالیست شد

در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۱ پاتریک اولنزین از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر ماگومد خانیف از آذربایجان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این دیدار ارنظر آکماتالیف دارنده مدال نقره و برنز جهان از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

یزدانی در این دیدار به مصاف «رمضان رمضان اف» کشتی گیر روسی الاصل و دارنده مدال نقره اروپا از بلغارستان رفت و در یک کشتی برتر و زیبا حریف خود را ۱۲ بر ۲ شکست داد و اولین فینالیست ایران در این دوره از مسابقات شد.

امیرمحمد یزدانی

امیرحسین زارع به یک قدمی طلا رسید

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۳۳ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با «دزیانیس خرامیانکوف» از بلاروس کشتی گرفت و موفق شد این حریف را با اقتدار و با نتیجه ۷ بر ۲ شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.

زارع در دومین کشتی خود به مصاف اسمیت از پورتوریکو رفت و این حریف را ۱۰ بر صفر ضربه فنی کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. زارع در این مرحله به مصاف «دانیل لیگتی» از مجارستان رفت و در حالی ابتدا با ۴ امتیاز از حریف عقب افتاد اما در ادامه به مبارزه برگشت و توانست ۱۱ بر ۴ حریف را شکست دهد و به نیمه نهایی صعود کند. طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک حریف مرحله نیمه نهایی نماینده ایران بود که طی آن زارع حریف خود را شکست داد و فینالیست شد.

امیرحسین زارع

حسن یزدانی فینالیست شد

در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با «لاورنس» از استرالیا مبارزه کرد و با برتری ۸ بر ۲ و در نهایت با ضربه فنی به پیروزی رسید. یزدانی در دومین مبارزه خود برابر بات اردن بیامباسورین از مغولستان ۱۱ بر صفر و با ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

حسن یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی با «مایلز ناظم امینه» دارنده مدال برنز المپیک از سن مارینو مبارزه کرد و با برتری ۷ بر ۲ برابر این کشتی گیر راهی مرحله نیمه نهایی شد. یزدانی در نیمه نهایی به مصاف «جاورایل شاپیف» از ازبکستان رفت و با برتری ۱۰ بر صفر برابر این حریف فینالیست شد.

حسن یزدانی

رضا اطری حذف شد

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۷ نفر حضور دارند، رضا اطری در دور اول استراحت کرد و در دور دوم به مصاف «کودای اوگاوا» از ژاپن رفت و در یک کشتی نزدیک با تساوی یک به یک برابر این حریف شکست خورد. وی که امیدوار بود با حضور حریف ژاپنی در فینال به مسابقاتش در گروه شانس مجدد ادامه دهد، با شکست این کشتی گیر از دور مسابقات کنار رفت تا اولین حذف شده تیم ملی کشتی آزاد ایران باشد.

رضا اطری

نتایج کشتی گیران ایران در این خبر تکمیل خواهد شد...

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۲ تا ۱۸:۳۰ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای رپه شارژ اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و برگزاری دیدارهای مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ یه وقت ایران: برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مراسم اهدای مدال نفرات برتر اوزان فوق

ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ به وقت ایران: برگزاری دیدار بین نفرات پنجم ۲ وزن المپیکی ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم برای اختصاص پنجمین سهمیه المپیک پاریس به کشتی گیر برنده

دوشنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۲ تا ۱۶ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم در گروه بازنده‌ها و برگزاری دیدارهای مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و مراسم اهدای مدال

ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ به وقت ایران: برگزاری دیدار بین نفرات پنجم اوزان المپیکی ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم برای اختصاص پنجمین سهمیه به کشتی گیر برنده

سه شنبه ۲۸ شهریور:

ساعت ۱۲ تا ۱۶ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای رپه شارژ اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت ایران: برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مراسم اهدای مدال

ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ به وقت ایران: برگزاری دیدار بین نفرات پنجم اوزان المپیکی ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم برای اختصاص سهمیه پنجم به کشتی گیر برنده