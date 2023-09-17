به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران خداحافظی زودهنگامی با مرحله انتخابی المپیک پاریس داشت تا یکی از بدترین نتایج زیر ۲۳ سال‌های فوتبال ایران رقم بخورد. حسرت حضور فوتبال ایران در المپیک در حالی بیشتر از نیم قرن شد که عملکرد این تیم و فدراسیون فوتبال مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

افشین ناظمی بازیکن سابق فوتبال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص حذف تیم امید در دور اول انتخابی المپیک پاریس با دو پیروزی مقابل هنگ کنگ و افغانستان و تحمل شکست مقابل ازبکستان که کار را تفاضل گل مشخص کرد، گفت: تیم امید با تیم‌های پایه دیگر مثل نوجوانان و جوانان فرق دارد. دغدغه‌های این تیم نسبت به سایر تیم‌ها هم متفاوت است. سرمربی نباید دغدغه در اختیار داشتن بازیکن از باشگاه‌های داخلی داشته باشد. امیدهای ما همچنان با مشکلات اینچنینی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارشناس فوتبال کشور درباره تأثیر اشتباهات فنی و مدیریتی در حذف امیدها تاکید کرد: به هر حال باید بپذیریم شرایط خوبی نداشتیم و حذف شدیم. به نظرم لازم است فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش جلسه‌ای را بگذارند تا دیگر یک راه تکراری را که نتیجه‌ای مشخص ولی ناموفق دارد را نرویم.

ناظمی درباره پیشرفت فراوان رقیبان آسیایی در سطح تیم‌های پایه و امید گفت: همین الان در قاره آسیا مثال‌های خوبی برای رشد و پرورش بازیکن در قالب یک تیم ملی وجود دارد. لازم است راه موفقی که ژاپن و کره رفته‌اند را جویا شویم. آنها سرمایه گذاری کردند اما ما چه چیزی کاشتیم ه بخواهیم برداشت کنیم.

او ادامه داد: من شک ندارم مشکل تیم امید صرفا فنی نبوده است. با آگاهی می‌دانم که همکاری لازم باز هم با تیم امید نشده است. باید یکدل و متحد نسبت به این موضوع اقدام شود.

پیشکسوت فوتبال درباره بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران مقابل بلغارستان و آنگولا تصریح کرد: هیچکس بدش نمی‌آید با بهترین تیم‌ها بازی کند. موجودی فوتبال ما در ابعاد مختلف مالی و تحریم‌های به وجود آمده باعث رویارویی با چنین حریفانی شد. دو بازی دوستانه انجام دادیم که به شناخت کادر فنی و هماهنگی بین بازیکنان کمک می‌کند. آرزو می‌کنم تیم ملی ما بتواند بازی‌های سنگین‌تری را انجام دهد و بتوانیم دو سه بازی با کشورهای درجه یک اروپا انجام دهیم و خودمان را کاملا محک بزنیم. فاصله بین فوتبال اروپا با آسیا خیلی کم شده است. وقتی ژاپن می‌تواند آلمان را شکست دهد باید متوجه شویم خطر بیخ گوش ما آمده است.

ناظمی درباره حضور در جام ملت‌های آسیا هشدار داد: متفاوت‌ترین جام ملت‌های آسیا را داریم. قطر، امارات و عربستان در بهترین شرایط هستند. شرق آسیا هم قدرت‌های زیادی داریم. من امیدوارم تیم ملی ایران بتواند با برنامه‌ریزی صحیح و استراتژی مناسب بتواند صعود کند. ما باید کار ویژه انجام دهیم تا پس از استعدادیابی بتوانیم تفکر حرفه ای را در ذهن بازیکنان خود ایجاد کنیم. شاید خیلی زود بهترین‌های فوتبال کشور نتوانند با تفکر حرفه ای برخورد کنند و آسیب‌های فردی و سپس تیمی در رده‌های مختلف ببینیم.