راننده فراری با شلیک پلیس متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان تالش در راستای تأمین نظم و امنیت و حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

وی با بیان اینکه راننده با بی توجهی به دستور توقف پلیس به سمت مخالف حرکت و پس از برخورد با خودروهای عبوری با خودرو به سمت مأموران حمله ور شد، افزود: مأموران انتظامی به ناچار با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از صدور هشدارهای لازم به سمت این خودرو تیراندازی کرده و این خودرو را متوقف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو مقداری مواد مخدر از نوع شیره تریاک، یک عدد باتوم و ۲ تیغه چاقو و یک قوطی اسپری دفاع شخصی غیر مجاز کشف شد بیان داشت: راننده ۲۰ ساله خودرو بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه حال عمومی این فرد مساعد گزارش شده است از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.