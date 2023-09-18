بیمه دهک های ششم و هفتم هم رایگان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی، در حاشیه نشست مشترک با رئیس سازمان امور اجتماعی، گفت: دهکهای اول تا پنجم، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
وی با اعلام اینکه دهکهای ششم تا نهم بابت استفاده از خدمات بیمه سلامت حق بیمه پرداخت میکنند، افزود: شاید برخی از افراد جامعه در دهکهای ششم تا نهم، نتوانند همین حق بیمه را پرداخت کنند که قرار شده با کمک خیرین، در مناطق کمتر برخوردار، برای بیمه دهکهای ششم و هفتم، حمایتهایی صورت بگیرد.
ناصحی گفت: قطعاً برای آن دسته از افراد جامعه که دچار بیماریهای هزینه بر هستند، پرداخت همین حق بیمه با تخفیفهایی که قائل شده ایم؛ باز هم سخت باشد.
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