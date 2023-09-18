به گزارش خبرگزاری مهر، عابد حقدادی در نشست خبری قبل از اعزام به بازی‌های آسیایی هانگژو اظهار کرد: امیدواریم با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی هایی که انجام شده موفقیت حاصل شود. انتخابی‌های تیم ملی از بهمن سال قبل شروع شد و بعد هم ورزشکاران در تورنمنت‌های مختلف شرکت کردند. در جام‌های جهانی قطر، آلمان و.. ارزیابی خوبی از قهرمانان داشتیم. در نهایت انتخابی درون اردویی انجام شد و چهار نفر به بازی‌های آسیایی هانگژو به همراه دو مربی اعزام می‌شوند و امیدواریم بهترین نتایج را رقم بزنند.

وی در خصوص لایسنس خسرونژاد و آخرین وضعیت اعزام او گفت: پیگیری‌ها انجام شد است. در بحث تمدید لایسنس‌ها نیاز به اصلاحاتی بوده و در روزهای آتی و شاید امروز در سایت فدراسیون جهانی رؤیت شود. از روز اول در جلسات مختلف اعلام کردیم که همه تیم‌ها با ۵ ورزشکار اعزام می‌شوند تلاش زیادی هم کردیم اما همین حواشی و اینکه برخی از ورزشکاران لایسنس نداشتند مانع از چانه زنی ما شد.

وی افزود: عدم اطمینان از امکان اعزام اول برای خود فدراسیون سبب شد قدرت چانه زنی کم شود. دوستان کمیته هم قول دادند اما چیزی که در ستاد عالی تصویب شده بود چهار نفر بود. کاروان کیفی هم قرار است کیفی باشد و در نهایت با همه پیگیری‌ها منتج به ۴ ورزشکار شد. قرار بود سه همراه با تیم اعزام شود اما من از حدود یک ماه قبل اعلام کردم که من به هانگژو نمی‌روم تا یک مربی بیشتر اعزام شود تا به صلاح کشور باشد. متأسفانه برای جایگزینی مربی هم اقدامی نشد. من انتظار داشتم به جای من یک مربی اعزام شود که نشد و ما هم برای همه کاروان آرزوی موفقیت داریم. اگر ۵ نفر اعزام می‌شدند و تیم کامل بود در نهایت رتبه تیمی را ارزیابی می‌کردیم اما اکنون هر رتبه‌ای کسب شود ملاک نیست.

حقدادی در مورد اعزام داوران گفت: ما چهار داور در این مسابقات داریم. سه داور در بخش مردان و یک نفر در بخش زنان خواهیم داشت. چون دعوت از سوی آسیا است هزینه برعهده میزبان است و هماهنگی‌ها با ما است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم ما ۱۰ نماینده در بازی‌های آسیایی داریم.

حقدادی همچنین در مورد پاداش فدراسیون برای بازی‌های آسیایی گفت: جوایزی را وزارت و کمیته در نظر می‌گیرد جای خود است. ما مصوب داریم که اگر فینالیست شوند مبلغی در نظر گرفته خواهد شد و اگر به مدال برسد کف جایزه ۱۰۰ میلیون است که خود فدراسیون پرداخت خواهد کرد.