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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

روابط عاشقانه کار دست مدیرعامل بریتیش پترولیوم داد

روابط عاشقانه کار دست مدیرعامل بریتیش پترولیوم داد

با فاش شدن وجود روابط عاشقانه بین مدیرعامل بریتیش پترولیوم و چند کارمند این شرکت، وی از سمت خود استعفا کرد.

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پس از آنکه برنارد لونی، مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس نتوانست ماجرای روابط عاشقانه خود با همکارانش را شفاف کند، از سمت خود استعفا کرد.

قرار است مورِی آچینکلوس، رئیس امور بریتیش پترولیوم به‌طور موقت ریاست این شرکت بزرگ نفتی را برعهده بگیرد.

شرکت مذکور سال گذشته پس از دریافت گزارشاتی مربوط به وجود روابط عاشقانه بین لونی و تعدادی از همکارانش، تحقیق و تفحص در این باره را کلید زد.

بریتیش پترولیوم اعلام کرد که روابط لونی مربوط به قبل از سال ۲۰۲۰ و پیش از تصدی پست مدیریت این شرکت نفتی بوده است. البته شرکت انگلیسی می‌گوید دور جدیدی از تحقیقات درباره روابط لونی و دیگر همکاران بریتیش پترولیوم را آغاز کرده است.

این شرکت می‌گوید که لونی اعتراف کرده که در باره روابطش با کارمندان به‌طور کامل شفاف نبوده است و جزئیات تمام روابط خود را ارائه نداده است.

در حالی شاهد استعفای لونی از مدیریت بریتیش پترولیوم هستیم که این شرکت در تلاش است تا سهامداران و سرمایه‌گذاران خود را متقاعد کند که با طرح این شرکت برای رفتن به سمت انرژی‌های کم کربن و کمتر آلاینده که بسیار هزینه‌بر است همگام شود.

لونی اگرچه طرفدار پروپاقرص رفتن بریتیش پترولیوم به سمت انرژی‌های پاک بود، اما در عین حال معتقد بود که باید در حوزه نفت و گاز نیز سرمایه‌گذاری انجام شود.

کد مطلب 5888442
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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