پژوهانه دو میلیارد تومانی برای حمایت از پژوهش های عمیق دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دکتر مصطفی امینی، مسئول تدوین و اجرای طرح حمایت از پژوهش های عمیق شرکت های دانش بنیان در نشستی خبری که در محل بنیاد ملی علم ایران برگزار شد با اعلام این مطلب در تبیین ضرورت حمایت از پژوهش های عمیق گفت: یکی از پرسش هایی که اغلب طرح می شود، این است که چرا برندهای داخلی در بازار داخل و خارج امکان رقابت پذیری چندانی ندارند و بیشتر این بازار را برندهای چینی و آمریکایی به خود اختصاص داده اند؟ دلیل این امر این است که شرکت های دانش بنیان کشورهای چینی و آمریکایی چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پیش از ارائه محصولشان به بازار، کار پژوهش و ارتقا دانش فنی شان در خصوص آن محصول خاص را کلید زده اند.

به باور او، خلاء امروز ما، توجه و تمرکز صرف شرکت های دانش بنیان به نیاز روزهای روز و غفلت از افق و چشم انداز پنج ساله، ده ساله و بیشتر، است و اینجا است که بحث پژوهش و دانش فنی اهمیت می یابد.

امینی معتقد است که ایجاد زیرساخت ها منوط به رسیدن دانش فنی در هر حوزه دانشی است و رسیدن به این سطح از دانش فنی، مستلزم انجام پژوهش های پر ریسک است که معمولا شرکت های دانش بنیان به دلیل همین ریسک از انجام آن سر باز می زنند؛ لذا، قرار است برای برطرف شدن خلاهای پژوهش های بنیادی، دولت در این حوزه از شرکتهای دانش بنیان حمایت کند.

مسئول تدوین و اجرای طرح حمایت از پژوهش های عمیق شرکت های دانش بنیان در ادامه در خصوص نحوه اجرایی شدن این طرح گفت: قرار است گرنت دو میلیارد تومانی برای انجام این پژوهش های عمیق تخصیص داده شود که بدین ترتیب از یک طرف چالش های شرکت دانش بنیان در کسب دانش فنی برطرف می شود و از سوی دیگر با این تامین مالی و راه اندازی پژوهش های عمیق عملا به نگهداشت نخبگان جامه عمل پوشانده خواهد شد.

او در ادامه در خصوص نحوه تخصیص این گرنت توضیح داد: این حمایت برای اولین بار توسط بنیاد ملی علم ایران ارائه می شود و شرط اختصاص این گرنت، نخست پر ریسک یا به عبارتی لبه دانشی بودن این پژوهش ها، دوم جدید بودن این پژوهش ها و سوم پیچیدگی پژوهشی و فناوری آنها است.

وی ادامه داد: سقف حمایت دو میلیارد تومان است و بیست درصد هزینه بر عهده شرکت دانش بنیان است. این گرنت نه به شرکت دانش بنیان که به مجری پژوهش یعنی اعضای هیات علمی اختصاص می یابد.

امینی در خصوص ارزیابی این پژوهش ها افزود: ارزیابی یک مرحله پیشینی دارد و همانطور که پیشتر عنوان شد باید پر رسیک، جدید و پیچیده باشد و در مرتبه بعد یک ارزیابی پسینی داریم که طی آن پژوهش در فازهای مختلف از نظر نظام مندی و انتقال پذیری ارزیابی و سنجش می شود.وی در پایان گفت: اولین فراخوان این طرح ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت و ۵۵ طرح که بیشتر به حوزه های فنی و مهندسی اختصاص دارد، در سامانه کایپر ثبت شد.

مسئول تدوین و اجرای طرح حمایت از پژوهش های عمیق شرکت های دانش بنیان ادامه داد: از این تعداد، سه پژوهش به مرحله داوری رسیده است و ظرف یک ماه آینده کار ارزیابی آنها به پایان خواهد رسید.

وی همچنین از فراخوان آینده این بنیاد در آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: حمایت امسال ما از پژوهش های عمیق به صورت رقابتی بوده و تنها از بیست طرح حمایت خواهیم کرد.