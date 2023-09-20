مطالعه اکتشاف آب ژرف در ۶ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی نوربخش در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های ستاد برگزار شد، با اشاره به اینکه در حوزه آب و آبفا و فاضلاب تکمیل و ارتقا زنجیره نمک زدایی را در دستور کار داریم، اظهار کرد: یکی از چالش‌های کشور در بخش آب، تأمین منابع پایدار آب است چراکه کشور در شمال و جنوب دارای منابع آبی خوبی است.

تمرکز بر هوشمندسازی تجهیزات حوزه پایش، مصارف و مدیریت منابع

نوربخش افزود: در بخش آب و فاضلاب تجهیزات هوشمندسازی در حوزه پایش و مصارف و مدیریت منابع آب حائز اهمیت است و اساساً تصمیم گیری در هر حوزه‌ای براساس داده و اطلاعات دقیق است و اگر این اطلاعات دقیق نباشد با پیامدهای خوبی روبه رو نخواهیم شد. به طور مثال کنتورهای هوشمند کشاورزی و آب که در سال‌های اخیر رشد خوبی نداشته مورد حمایت ستاد و معاونت قرار دارد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به اینکه توسعه فناوری بهینه سازی و کاهش تلفات را از دیگر فعالیت‌های این ستاد عنوان کرد و گفت: یکی از راهبردهای ما در حوزه منابع طبیعی کشور، کاهش تلفات است که این امر با روش‌های نرم افزاری و سخت افزاری قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: پیاده سازی مدیریت منابع آب و پساب، بهینه سازی مصرف آب در بخش خانگی از جمله روش‌های نرم افزاری و کولرهای آبی بهینه سازی شده در مصرف آب و انرژی، به کارگیری فناوری‌های پیشرفته در پساب و تصفیه آب و پساب مانند نانو حباب‌ها و استحصال مواد ارزشمند از پسماندها از روش‌های سخت افزاری توسعه این نوع فناوری برشمرد.

استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی و تبدیل آنها به منابع قابل استفاده

نوربخش با اشاره به اجرای اقتصاد چرخشی در صنایع بزرگ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های ستاد در بخش محیط زیست گفت: اقتصاد چرخشی یعنی از تمام ظرفیت‌های ورودی یک صنعت و استفاده مجدد از خروجی‌های صنایع. در این رویکرد پسماند صفر (بدون پسماند) پیگیری می‌شود که این مدل منجر به کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی و منابع در صنایع را به دنبال دارد. استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی و تبدیل آنها به منابع قابل استفاده نیز یکی دیگر از طرح‌های در دستور در این حوزه به شمار می‌رود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه پسماند را جمع آوری هوشمند پسماند در شهرهای بزرگ و استفاده از سیستم‌های زباله سوز در بیمارستان‌ها عنوان کرد و گفت: راه اندازی سکوی پشتیبان برای همه شرکت‌های دانش بنیان فعال از دیگر برنامه‌های ستاد به شمار می‌رود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروژه آب‌های ژرف گفت: این موضوع از سال ۹۲ مطرح شد و معاونت علمی در راستای کار تحقیقاتی برای شناسایی منابع زیرزمینی وارد عمل شد.

وی با اشاره به شناسایی منابع آب‌های ژرف با استفاده از فناوری MT و AT گفت: در زمینه استحصال این منابع آبی اختلاف سلیقه‌های زیادی وجود دارد اما این طرح از ابتدای دولت سیزدهم دردستور کار قرار گرفت و کمیته راهبری آب‌های ژرف با همکاری وزات نیرو راه اندازی شد و جلسات خوبی در سطح وزرا برگزار و اعتبارات خوبی برای این طرح در نظر گرفته شد.

مطالعات اکتشافی آب ژرف در ۶ استان کشور

نور بخش در ادامه تاکید کرد: درخواست ما این است تا کار تحقیقاتی در این خصوص به اتمام نرسیده برنامه‌ریزی منابع آبی وابسته به این منابع نباشد البته تاکنون منابع استحصال شده داشتیم و به مردم هم تحویل داده شده است.

وی افزود: ما به غیر از سیستان و بلوچستان در استان‌های سمنان، یزد، اصفهان و کرمان و خراسان جنوبی مطالعه در زمینه اکتشاف آب‌های ژرف داریم.

ایجاد آزمایشگاه مرجع و مرکز تاییدیه محصول

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست گفت: یکی از چالش‌هایی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند اخذ تاییده از آزمایشگاه‌های مرجع است که در این زمینه برنامه‌ای را برای ایجاد آزمایشگاه مرجع و مرکز تاییدیه محصول ایجاد کردیم. این برنامه مشترک با مؤسسه تحقیقات آب پیش می‌رود.

نوربخش با اشاره به اینکه تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان از طریق قانون جهش تولید دانش‌بنیان دنبال می‌کنیم، گفت: تأمین مالی را از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری پیگیری می‌کنیم و در حال حاضر دو صندوق پژوهش نیرو و محیط زیست فعال هستند.

وی افزود: بر اساس یک بند قانونی در قانون جهش شرکت‌ها باید به جای پرداخت مالیات، طرح‌های توسعه‌ای تعریف کنند و با تأیید معاونت علمی جایگزین پرداخت مالیات خواهد شد و این راهکار می‌تواند به عنوان تأمین منابع مالی این شرکت‌ها به شمار بیاید.