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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۵۶

بیانیه تبلیغات اسلامی استان زنجان درپی شهادت حجت‌الاسلام اعتبار

بیانیه تبلیغات اسلامی استان زنجان درپی شهادت حجت‌الاسلام اعتبار

زنجان- اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین اعتبار، مدیر حوزه علمیه خدابنده و امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) سجاس بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین اعتبار، مدیر حوزه علمیه خدابنده و امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) سجاس آمده است:

مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب ۲۳)

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

روحانی شیعه فقط متصل به مردم و برای مردم و در شئون روحانی، در خدمت مردم است.
۸۵/۸/۱۷

شهادت مظلومانه مبلغ خدوم و روحانی بصیر حجت‌الاسلام والمسلمین حجت اعتبار را که در وقت نماز و در محراب عبادت به دیدار معبود شتافت قلب همه مدافعان اسلام ناب محمدی را آزرد. این ضایعه دردناک را محضر امام زمان (عجل الله فرجه الشریف مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه و روحانیت استان زنجان، خانواده مکرم، شاگردان و تربیت‌یافتگان ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای روح بلند و ملکوتی ایشان رحمت و رضوان الهی را مسئلت داریم.

آنهایی که به دنبال ایجاد تفرقه و جدایی میان مردم و روحانیت خدمت‌گزار هستند، قطعاً توان دیدن و شنیدن ارتباط قلبی مردم و خادمان مکتب را ندارند و از هیچ تلاشی برای برهم زدن این ارتباط دریغ نمی‌کنند.

این استاد فرهیخته که دارای روحیه جهادی، انقلابی و خستگی‌ناپذیر بودند، در جهت حفظ ارتباط روحی و قلبی با مردم و در زمان خدمت به مردم و انجام وظیفه تبلیغی خود در اقامه نماز به دیدار حق شتافتند و قطعاً این جنایت رشته الهی ایجاد شده در بین مردم و روحانیت را محکم‌تر می‌نماید و به دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ثابت خواهد شد که این ارتباط الهی است و تا ابد گسستنی نیست.

کد مطلب 5890824

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      7 9
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      خونش پایمال نمی شود. نسل تروریستهای حرام زاده را باید خشکاند.
    • محمد IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      8 10
      پاسخ
      با سلام کسانی که ایشان را به شهادت رساندن مشکل با طلبه جماعت ندارن مشکل با اسلام و اصل نظام دارن به یاری خدا دست همه منافقین اسلام و نظام را کوتاه خواهیم کرد
    • محمدرضائی IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      13 8
      پاسخ
      سلام الله خداوندبخشنده مهربان بیامرزد روحش شادیادش گرامی راهت ادامه دارد.
    • IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      8 7
      پاسخ
      روحش شاد راهش پر رهرو
    • اسماعیل IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      14 9
      پاسخ
      خداوند رحمتشان کند انشالله
    • علی IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      10 3
      پاسخ
      اگه اینقدر آدم خوبی بوده چر ا ترور شده؟
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      8 11
      پاسخ
      خداوند خوب‌ها رو گل چین میکنه
    • شهروند IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      8 9
      پاسخ
      وقتی که نمیتونی کسی رو به خیابان بکشونی مجبور میشی با اینجور جنایت ها اعلام حضور کنی
    • مهدی IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      17 9
      پاسخ
      خدا رحمتشان کند این روحانی عزیز را، لعنت بر دیکتاروهای داعشی و برانداز
    • کمیل صلواتی IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      8 9
      پاسخ
      درود فراوان بر روحانیت شیعه مبارز عزیز و مجاهد و خستگی ناپذیر شهادت هنر مردان خداست . بر خانواده محترم روحانی بزرگوار شهید اعتبار تبریک و تسلیت عرض می نماییم .

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