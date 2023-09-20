به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پی شهادت حجتالاسلام والمسلمین اعتبار، مدیر حوزه علمیه خدابنده و امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) سجاس آمده است:
مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب ۲۳)
رهبر معظم انقلاب اسلامی:
روحانی شیعه فقط متصل به مردم و برای مردم و در شئون روحانی، در خدمت مردم است.
۸۵/۸/۱۷
شهادت مظلومانه مبلغ خدوم و روحانی بصیر حجتالاسلام والمسلمین حجت اعتبار را که در وقت نماز و در محراب عبادت به دیدار معبود شتافت قلب همه مدافعان اسلام ناب محمدی را آزرد. این ضایعه دردناک را محضر امام زمان (عجل الله فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزههای علمیه و روحانیت استان زنجان، خانواده مکرم، شاگردان و تربیتیافتگان ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای روح بلند و ملکوتی ایشان رحمت و رضوان الهی را مسئلت داریم.
آنهایی که به دنبال ایجاد تفرقه و جدایی میان مردم و روحانیت خدمتگزار هستند، قطعاً توان دیدن و شنیدن ارتباط قلبی مردم و خادمان مکتب را ندارند و از هیچ تلاشی برای برهم زدن این ارتباط دریغ نمیکنند.
این استاد فرهیخته که دارای روحیه جهادی، انقلابی و خستگیناپذیر بودند، در جهت حفظ ارتباط روحی و قلبی با مردم و در زمان خدمت به مردم و انجام وظیفه تبلیغی خود در اقامه نماز به دیدار حق شتافتند و قطعاً این جنایت رشته الهی ایجاد شده در بین مردم و روحانیت را محکمتر مینماید و به دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ثابت خواهد شد که این ارتباط الهی است و تا ابد گسستنی نیست.
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