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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

در «ساعت به وقت قدس» انجام می‌شود؛

گفتگو با پژوهشگری که نقشه فلسطین را تهیه کرد

گفتگو با پژوهشگری که نقشه فلسطین را تهیه کرد

«ساعت به وقت قدس» در قسمت جدید خود به گفتگو با نویسنده و پژوهشگری می‌پردازد که نقشه فلسطین را با جزئیات منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بخش از قسمت جدید برنامه تلویزیونی «ساعت به وقت قدس» با حضور محمد شاهدی تحلیلگر و مجریان برنامه، اخبار مقاومت و سرزمین‌های اشغالی از جمله سالانه یک هزار سقط جنین در ارتش رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سپس سوسن الهمه داغ‌ترین‌های فضای مجازی همچون زیرگرفتن معترضان با ماشین توسط یک صهیونیست را مرور می‌کند.

در ادامه «ساعت به وقت قدس» گفتگو با امیررضا عزیزی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان روی آنتن می‌رود.

پایان بخش این قسمت از برنامه گفتگو با علیرضا سلطانشاهی نویسنده و پژوهشگر حوزه مقاومت در خصوص تهیه و انتشار نقشه فلسطین است.

«ساعت به وقت قدس» با اجرای علی خلیلی، حامد نگارش و سوسن الهمه، تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر تاجیک پنجشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۸:۳۵ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود و جمعه ۳۱ شهریور ساعت ۱۳ بازپخش می شود.

کد مطلب 5891030
فریبرز دارایی

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