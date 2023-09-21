گفتگو با پژوهشگری که نقشه فلسطین را تهیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بخش از قسمت جدید برنامه تلویزیونی «ساعت به وقت قدس» با حضور محمد شاهدی تحلیلگر و مجریان برنامه، اخبار مقاومت و سرزمینهای اشغالی از جمله سالانه یک هزار سقط جنین در ارتش رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار میگیرد.
سپس سوسن الهمه داغترینهای فضای مجازی همچون زیرگرفتن معترضان با ماشین توسط یک صهیونیست را مرور میکند.
در ادامه «ساعت به وقت قدس» گفتگو با امیررضا عزیزی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان روی آنتن میرود.
پایان بخش این قسمت از برنامه گفتگو با علیرضا سلطانشاهی نویسنده و پژوهشگر حوزه مقاومت در خصوص تهیه و انتشار نقشه فلسطین است.
«ساعت به وقت قدس» با اجرای علی خلیلی، حامد نگارش و سوسن الهمه، تهیهکنندگی و کارگردانی امیر تاجیک پنجشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۸:۳۵ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود و جمعه ۳۱ شهریور ساعت ۱۳ بازپخش می شود.
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