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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

رئیس مرکز مدیریت راه‌های البرز خبر داد؛

رسیدگی به بیش از ۹۷ درصد شکایات مردمی در سامانه ۱۴۱

رسیدگی به بیش از ۹۷ درصد شکایات مردمی در سامانه ۱۴۱

کرج- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: از ابتدای سال تاکنون به ۹۷.۴ درصد از گزارشات مردمی ثبت شده در خصوص مشکلات در سامانه ۱۴۱ رسیدگی شده است.

علی شادفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ۱۴۱ بهترین راه ارتباطی ما با مردم است و توانسته با روند رو به رشد در پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، رضایت خاطر مردم را فراهم کرده و به ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان کمک کند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۵۵ شکایت از طریق سامانه ۱۴۱ در استان ثبت شده است، افزود: از این تعداد به ۹۷.۴ درصد از گزارشات مردمی که در این سامانه ثبت شده است رسیدگی شده و با فعالیت مستمر راهداران در محورهای مواصلاتی و پرسنل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سعی شده پاسخگویی به مشکلات مردم به نحو مطلوبی انجام شود.

این مسئول مدت زمان پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی را متغیر دانست و گفت: شکایات‌ها در اسرع وقت پیگیری می‌شود اما با توجه به نوع شکایت بازه پاسخگویی و رسیدگی به آن متفاوت است، زیرا در بعضی موارد موانع قانونی وجود دارد و برای رسیدگی به شکایت باید مراحلی طی شود.

به گفته شادفر کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های این اداره‌کل ضمن اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها، شرایط جوی، حوزه حمل و نقل، راه‌های مسدود و بازگشایی شده، محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه در جاده‌ها، مشکلات راه‌ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را نیز ثبت کنند.

کد مطلب 5891031

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    نظرات

    • مصطفی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      پایانه ها پدر رانندگان رادر اورده اند کرایه ها کم قطعات سه برابر کرایه ها ی یخچال خاور با وانت بار یکی است
    • جواد شجاعی منش IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
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      اتوبوس تعاونی یک ایران پیما ساعت ۸۳۰ کرمانشاه مورخ ۱۴۰۳.۲.۹ به مقصد تهران . یادگاری ‌. بعلت نداشتن لنت مسافرین را به مدت دو ساعت در همدان نگه داشته است آیا این کار مربوط به قبل نیوده و نباید قبل از حرکت خودرو را چک میکرد . متاسفانه حقوق شهروندی رعایت نشده و با مسافرین توهین شده است و من شاکی هستم

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