اوکراین: پایگاه هوایی روسیه در کریمه هدف حمله قرار گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ارتش اوکراین امروز پنجشنبه ادعا کرد که نیروهای این کشور یک پایگاه هوایی روسیه در کریمه را هدف حمله خود قرار داده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، خبر مذکور پیشتر توسط یک منبع اطلاعاتی اوکراینی گزارش شده بود.

در بیانیه کوتاه صادره از سوی ارتش اوکراین در این خصوص آمده است که پایگاه هوایی «ساکی» (Saky) در غرب کریمه هدف حمله نیروهای اوکراین قرار گرفت؛ کی یف اما جزئیات بیشتری در این ارتباط ارائه نکرده است.

این منبع اطلاعاتی به رویترز گفت که این حمله توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) و نیروی دریایی کی یف با استفاده از پهپادها و موشک های «کروز نپتون» انجام شده است.

منبع مذکور در این خصوص مدعی شد که این حمله «به هدف اصابت کرد و آسیب جدی» به تجهیزات پایگاه هوایی روسیه وارد کرده است!

به نوشته رویترز، روسیه از اظهارنظر درباره گزارش ها در این زمینه خودداری کرده است.

ارتش روسیه در ساعات اولیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز کریمه و دریای سیاه نابود کرد.

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد: سامانه‌ های پدافند هوایی ارتش، ۱۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه و قلمرو جمهوری کریمه و ۳ فروند پهپاد دیگر را بر فراز قلمرو استان‌ های کورسک، بلگورود و اورلوف منهدم کردند.