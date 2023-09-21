پیروزی دلچسب ذوب آهن مقابل استقلال در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹ امروز برگزار شد.

ذوب آهن اصفهان در آخرین ثانیه‌های این دیدار توانست سه امتیاز حساس بازی را به دست آورد.

محمدجواد محمدی (۱۸) گل اول بازی را برای دوبی آهن به ثمر رساند اما میزبان خوزستانی خیلی زود توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

محمد طیبی (۲۱) برای استقلال خوزستان گل زد اما این پایان کار نبود تا ذوبی ها در آخرین ثانیه‌های این دیدار گل پیروزی را توسط محمد قریشی (۳+۹۰) به ثمر رساندند.

استقلال خوزستان همچنان حسرت پیروزی بر دل هواداران خود گذاشت تا با یک امتیاز در رتبه پانزدهم قرار بگیرد.

ذوب آهن نیز هشت امتیازی شد تا در رده هفتم قرار بگیرد.