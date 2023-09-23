مجارستان : شرایط صلح در اوکراین رو به وخامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان نسبت به ادامه بحران در اوکراین هشدار داد.

وی دراین‌باره گفت: شرایط برای ایجاد صلح در اوکراین روز به روز بدتر خواهد شد.

وزیر خارجه مجارستان در مصاحبه با تاس افزود که این تصور نادرست است که فکر کنید شرایط صلح در اوکراین در آینده رو به بهبود خواهد گذاشت. شرایط برای صلح روز به روز بدتر می شود؛ درک علت آن آسان است. جنگ هر روز تعداد کشته ها، ناامیدی و تخریب بیشتری به بار می آورد.

سیارتو تاکید کرد که زمان حل و فصل بحران اوکراین فرا رسیده است. وزیر خارجه مجارستان گفت که این کشور از همه تصمیماتی که به انجام مذاکرات کمک می کند، استقبال خواهد کرد.

مقامات روسیه بارها اعلام کردند که برای مذاکره با اوکراین آمادگی دارند، اما اوکراین تاکنون با آغاز مذاکرات موافقت نکرده است. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که فرمان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر ممنوعیت گفتگو با «ولادیمیر پوتین» یک مانع کلیدی در مسیر مذاکرات است.