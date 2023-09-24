به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز شنبه در نشستی مطبوعاتی پس از پایان نطق خود در نشست سالانه کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد اعلام کرد که در راستای پیگیری اجرای توافقات اخیر میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون، رئیس جمهور کره شمالی قرار است در ماه آینده میلادی (اکتبر / مهر) به پیونگ یانگ سفر کند.

در همین ارتباط، واسیلی نیبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل ملل هفته گذشته با بیان انیکه هیچ گونه مفادی در تعارض با موازین حقوقی مصوب شورای امنیت در گسترش مناسبات دو کشور وجود ندارد، گفت: روسیه مصمم برای توسعه روابط دو جانبه با کره شمالی در سطح بین‌المللی است.

کیم جونگ اون ۱۳ سپتامبر با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به این کشور سفر کرد.

کیم جونگ اون ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با قطار وارد ولادی‌وستوک در شرق روسیه شد. پوتین در پایگاه فضایی واستوچنی از رهبر کره شمالی استقبال کرد و پس از بازدید مشترک از این پایگاه، سران کره شمالی و روسیه گفت‌وگوی کوتاهی با حضور خبرنگاران انجام دادند و پس از آن گفت‌وگوهای ۴ ساعته و دو نفره و پشت درهای بسته آنها آغاز شد.

از گفت‌وگوهای محرمانه و ۴ ساعته پوتین و کیم جونگ‌اون تاکنون جزئیاتی منتشر نشده، اما در گفت‌وگوی با حضور خبرنگاران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خطاب به کیم جونگ‌اون گفت: بسیار خوشحالم که دوباره شما را می بی نم و میزبان شما در روسیه هستم. این بار، همانطور که قول داده بودم، در پایگاه فضایی واستوچنی ملاقات می‌کنیم. دیدار ما در زمان خاصی است، یعنی ۷۵ سال پس از ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو کشور؛ روسیه (اتحاد جماهیر شوروی ساق) اولین کشوری بود که کره شمالی را به رسمیت شناخت. ما باید درباره تعامل اقتصادی، مسائل بشردوستانه و درباره وضعیت منطقه گفتگو کنیم.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هم با بیان اینکه «برای کره شمالی، روابط با روسیه اولویت اول است» افزود: اطمینان دارم که این دیدار روابط دو کشور را به سطح جدیدی ارتقا خواهد داد. کره شمالی خواهان توسعه بیشتر روابط با روسیه است و از تصمیمات این کشور حمایت می‌کند. ما در مبارزه با امپریالیسیم در کنار روسیه هستیم.