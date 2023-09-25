دانشجویان الکترونیکی حاضر غایب می شوند

قاسم عموعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع مربوط به غیبت دانشجو یک آئین نامه دارد، هر دانشجو اجازه دارد سه جلسه از شانزده جلسه کلاس را غیبت کند.

وی ادامه داد: اگر غیبت دانشجو خارج از سه جلسه از شانزده جلسه کلاس بود باید آن درس را حذف کند این آئین نامه مقررات آموزشی نه تنها در کشور ما در خیلی از کشورها اجرا می‌شود بر همین مبنا هم باید حضور و غیاب دانشجو انجام شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در حال حاضر سامانه سپاری تمام فعالیت دانشگاهی تحت عنوان برنامه دولت الکترونیک در حال اجرا شدن است، برنامه حضور و غیاب الکترونیک نیز به صورت آزمایشی در چند دانشگاه اجرا شده و از حالت دستی خارج شده و از امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه سپاری تمام فعالیت آموزشی جز برنامه‌های اصلی است که بر مبنای آن دانشجو مطلع می‌شود چند جلسه غیبت داشته و در حذف و اضافه درس مذکور را حذف می‌کند تا دچار مشکل نشود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: امسال کلاس‌های دروس به صورت حضوری برگزار شده و کلاس مجازی نداریم.

وی درباره اینکه آیا زیرساخت‌های الکترونیک ایجاد شده برای کلاس مجازی بدون استفاده خواهند ماند افزود: ما در فضاهای کمکی مانند حل تمرین از آموزش مجازی می‌توانیم استفاده کنیم همچنین اگر زمانی دوباره کرونا اوج بگیرد یا مشکلی پیش آید می‌توان از آن استفاده کرد.

عمو عابدینی ادامه داد: برای ارتقا و حفظ کیفیت آموزشی حتی خارج از کشور تصمیم براین بوده که کلاس‌ها حضوری برگزار شود، تا مشکلی که مجازی شدن برای کیفیت پیش آورده بود جبران شود.