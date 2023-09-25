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۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

انتقالات فرهنگیان براساس امتیاز است

انتقالات فرهنگیان براساس امتیاز است

کرمان- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تمامی انتقالات فرهنگیان باید براساس امتیازها باشد و به هیچ عنوان نمی گذاریم حقی از کسی ضایع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش، رضا رضایی در مراسم صبحگاه اداری مشترک اداره کل آموزش و پرورش استان که با محور هفته دفاع مقدس برگزار شد، گفت: بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ فرهنگی در استان کرمان در فرآیند نقل و انتقالات شرکت کردند که بیش از ۳ هزار نفر از آنان به مقصد مورد نظرشان منتقل شده اند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فرهنگیانی که با انتقالی آنان موافقت نشده واقعاً راهی وجود نداشته اما هدف، رضایت مندی حداکثری همکاران است.

وی افزود: بنای ما خدمتگزاری برای مردم است و اگر نمی‌توانیم کار ارباب رجوع را انجام دهیم حداقل باید برخورد خوبی با آنان داشته باشیم، در فرآیند نقل و انتقالات هم اولویت اول ما معلم داشتن همه کلاس هاست و اولویت دوم رضایت مندی همکاران است.

رضایی تصریح کرد: تابستان پرکاری را پشت سر گذاشتیم، همین که همکار ما در دورترین روستا بداند عدالت رعایت می‌شود برای ما ارزشمند است.

وی با اشاره به اجرای نمایش "کباده" با محوریت زندگانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: مدیران مدارس برای حضور دانش آموزان در مجموعه تئاتر شهر کرمان و بهره مندی از این نمایش اقدام کنند.

کد مطلب 5895174

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