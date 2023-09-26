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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

در شش ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

تولید ۳۴ هزار تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین

تولید ۳۴ هزار تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تولید ۳۴ هزار تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری این استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور با بیان اینکه از ابتدای سال تا به امروز ۳۴ هزار تن گوشت سفید مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین تولید شده است، اظهار کرد: این میزان تولید مرغ نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته که ۳۲ هزار و ۴۶ تن بود رشد ۶ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین طی شهریور ماه سال جاری ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار قطعه جوجه ریزی در این استان انجام شده است.

رمضانپور بیان داشت: در حال حاضر ۳۸۰ واحد مرغداری گوشتی فعال در این استان با ظرفیت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در حال فعالیت و تولید گوشت سفید هستند.

وی یادآور شد: شهرستان قزوین بیشتر پراکنش واحدهای تولیدی مرغ گوشتی در استان با ظرفیت ۳ میلیون و ۴۰۴ هزار قطعه را دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استفاده از تغذیه مناسب، بهبود مدیریت، افزایش ضریب تبدیل، کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید به ازای هر قطعه مرغ گوشتی از اهدافی است که کارشناسان جهاد کشاورزی در واحدهای تولید همواره نظارت و مد نظر قرار می‌دهند.

این مسئول یادآور شد: استان قزوین نقش مهمی در تأمین محصولات دام و طیور کشور دارد و واحدهای پرورش طیور گوشتی این استان علاوه بر تأمین مرغ مورد نیاز این استان بخشی از نیاز بازار استان‌های همجوار را نیز تأمین می‌کنند

کد مطلب 5895789

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