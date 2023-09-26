تبریز در حوزه تفریحات و گردشگری مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی روز سه شنبه در جلسه کمیته اقتصاد گردشگری که در سازمان توسعه و عمران عون بن علی برگزار شد، گفت: سازمان‌های عون بن علی و همیاری شهرداری استفاده از ظرفیت‌های معاونت اقتصادی را جدی بگیرند و از ظرفیت‌های بخش خصوصی غفلت نکنند.

وی با بیان اینکه نگاه به پروژه‌ها نباید فقط عمرانی باشد و جنبه‌های اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود، گفت: این آمادگی را داریم تا در حوزه گردشگری مجموعه عینالی در خصوص جذب سرمایه گذار و تسهیل سرمایه گذاری ورود کنیم.

کلامی با تاکید بر اینکه تبریز در حوزه تفریحات مشکل دارد، اظهار داشت: میزان حضور گردشگر در تبریز و زمان اقامت در هتل‌ها افزایش یافته است اما هنوز در حوزه تفریحات گردشگری و شهروندان چالش وجود دارد.

وی گفت: در این خصوص برای جذب سرمایه گذار باید موضوع مالکیت اراضی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد تا آنها برای سرمایه گذاری تشویق شوند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی شرقی اعلام کرد: آماده‌ایم برای سازمان‌های عمرانی شهرداری و میراث فرهنگی جلسات مشترکی با اتاق بازرگانی برگزار کنیم تا برنامه‌های خود را برای اعضای اتاق و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی ارائه کنند.

کلامی به جذب سرمایه گذار توسط میراث فرهنگی استان تاکید کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی باید فعالین بخش خصوصی را توجیه کند تا برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیز ورود کنند و اینگونه نباشد که این سرمایه گذاری ها فقط در سایر حوزه‌ها اتفاق بیفتد.