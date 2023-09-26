به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری عصر پنجشنبه در دیدار صمیمی با هنرمندان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای ما راه‌اندازی شهرک سینمایی در اصفهان است، اظهار داشت: برای این امر نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات همواره وجود دارد اما می‌توان با همدلی و تعامل بر آنها غلبه کرد، افزود: همواره آورده‌های جشنواره کودک یکی از دغدغه‌های هنرمندان بوده است و ما انتظار داریم در ادامه برگزاری جشنواره آینده سینمای کودک را تقویت کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۳٠٠ برنامه در دل محلات در حاشیه برگزاری جشنواره کودک تعریف شده است، ابراز داشت: در قالب این برنامه‌ها فیلم‌های جشنواره برای کودکان کار، کودکان سرطانی، معلولان و… نیز اکران شود، در همین راستا امروز جلسه‌ای با آموزش و پرورش داشتیم تا فضای مطلوب برای کودکان ادامه داشته باشد.

جشنواره کودک را با فجر مقایسه نکنید

همچنین میثم بکتاشیان، دبیر اجرایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان در این جلسه اظهار داشت: فشار مضاعفی برای جشنواره کودک و نوجوان بر دوش ما بوده است. آمادگی برای جشنواره حدود هشت ماه زمان می‌برد، اما ما زمان کمتری داشتیم.

وی ادامه داد: ۳۵ دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار شده که اصفهان ۲۳ دوره، تهران ۶ دوره، همدان پنج دوره و کرمان یک دوره میزبانی داشتند.

دبیر اجرایی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: برای جشنواره امسال سینما ساحل و چهارباغ درگیر خواهند بود و سینما سوره هم ویژه هنرمندان است. در کتاب‌خانه مرکزی کارگاه‌های تخصصی فیلم با حضور مهمانان بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به انتقاد هنرمندان در خصوص دستاوردهای جشنواره کودک برای اصفهان نیز افزود: سیاست گذاری انجام دادیم که به مرور زمان جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای اصفهان شود، اگر من و کمال حیدری زودتر در سازمان مشغول می‌شدیم با حمایت شورای شهر کارها را بهتر پیش می‌بردیم.

بکتاشیان ادامه داد: زمانی می‌توانیم به خودمان افتخار کنیم که تولید داشته باشیم، در حال حاضر ۱۵ میلیارد هزینه یک فیلم است، اما با همین مبلغ می‌توانیم ۴۰ فیلم کوتاه بسازیم.

وی با بیان اینکه نباید جشنواره فیلم کودک و نوجوان را با جشنواره فجر مقایسه کرد، گفت: فیلم‌های جشنواره فجر در سینماهای تهران پخش می‌شود و مردم آن را می‌یینند، اما جشنواره فیلم کودک و نوجوان به معنای یک رخ داد فرهنگی است. ایده هفته بین‌المللی کودک و نوجوان را داریم تا جشنواره بخشی از این هفته شود.

موافق صحبت اصفهان ستیزی نیستم

سپس مجید نادرالاصلی عضو شوارای شهر اصفهان با اشاره بر اینکه بودجه خوبی برای حوزه فرهنگی گذاشتیم، اظهار داشت: موافق صحبت اصفهان ستیزی نیستم، در این شهر در همه حوزه‌ها ظرفیت زیادی وجود دارد. باید خودمان کار جدید ارائه دهیم یا هنرنمایی داشته باشیم که بقیه نتوانند مانند ما باشند.

در ادامه علی تمنایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، گفت: نقد دوستان برای جشنواره صحیح است، ۳۵ دوره جشنواره برگزار شده که انتظار می‌رود به یک بلوغی رسیده باشد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در اصفهان پتانسیل زیادی وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم، کسی دغدغه ما را ندارد باکه خودمان باید به فکر باشیم. جشنواره باید کنار هنرمندان باشد و همینطور برعکس، یکی از دلایل افت و خیز در روند جشنواره تغییرات و نبود سیاست واحد است.