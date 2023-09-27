به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحعلی، معاون وزیر امور خارجه ضمن حضور در سازمان دارالقرآن الکریم به رئیس و مدیران این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد، ابتدا حجت الاسلام تقی‌زاده و برخی مدیران سازمان دارالقرآن الکریم به بیان توضیحاتی در رابطه با سابقه و حیطه فعالیت‌های این سازمان پرداختند.

حجت الاسلام تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، با تاکید بر لزوم حضور قرآن در عرصه‌های مهم زندگی و حکمرانی افزود: ما در این عرصه‌ها به خصوص در حوزه سیاست خارجی خیلی عقب افتادگی داریم و نیاز به ادبیات‌سازی قرآنی داریم.

در ادامه این دیدار محمد فتحعلی، معاون وزیر امور خارجه ضمن بیان خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس و جنگ سوریه خاطر نشان کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید بر اساس سنت‌های قرآنی عمل کند؛ هر جا طبق سنت‌های قرآنی پیش رفتیم، موفق شدیم.

وی با بیان اینکه عاملان هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم باید تاوان سنگینی را بپردازند، بر لزوم تبدیل این تهدید به فرصت، برای دعوت مردم به قرآن در سطح بین المللی تاکید کرد.

در پایان این نشست، زمینه‌های همکاری بین وزارت امور خارجه و سازمان دارالقرآن الکریم بررسی و در مواردی همچون آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های عمومی برای خانواده‌های کارکنان وزارت امور خارجه، دوره‌های تخصصی برای مخاطبین خاص از جمله دیپلمات‌ها و سفرای جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان، نظریه‌پردازی و ادبیات‌سازی قرآنی در حوزه نظریه‌های بین‌الملل بحث و تبادل نظر شد.