آغاز ثبت نام شرکت در نمایشگاه مواد آزمایشگاهی ایران‌ ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جواد مشایخ از آغاز فرآیند ثبت نام در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته ایران ساخت خبر داد و گفت: این نمایشگاه ۱۲ تا ۱۵ دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: اضافه شدن تجهیزات تست و آزمون پیشرفته به عنوان نمایشگاه با توجه به اضافه شدن کلیدواژه «اقتصاد دانش بنیان» به عنوان «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» با هدف گسترش بازار شرکتهای تولید کننده تجهیزات تست و آزمون به متقاضیان بخش صنعت صورت گرفته است.
مشایخ تصریح کرد: دهمین دوره نمایشگاه که آذر سال ۱۴۰۱ برگزار شد، حدود ۴۰۰ شرکت، ۹ هزار مدل-محصول را عرضه کردند که تاکنون منجر به فروش ۱۹۰ میلیارد تومانی محصولات در نمایشگاه شده است.
رئیس یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته ایرانساخت گفت: یازدهمین دوره نمایشگاه در چهارده بخش موضوعی نفت و پتروشیمی، الکترونیک و نرمافزار و شبیه سازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیطزیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، خدمات سکوبندی، خدمات کالیبراسیون و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی مدارس برگزار خواهدشد، با این تفاوت که شرکت ها علاوه بر تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، امکان عرضه محصولات با قابلیت استفاده در تست و آزمونهای بخشهای مختلف صنعتی را نیز خواهند داشت.
مشایخ با اشاره به شرایط حضور محصولات و شرکتها، افزود: حضور قطعی ثبتنام کنندگان در نمایشگاه پس از تأیید فنی محصولات آنها و محرز شدن نقش آنان در بومی سازی و دستیابی به فناوری ساخت و یا تولید محصولات امکانپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: محصولات با در نظر گرفتن شرایط دانشبنیانی و دو سنجه سطح فناوری ذاتی و میزان بومیسازی، ارزیابی و سطحبندی میشوند و شرکتها میتوانند دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات را در سایت نمایشگاه مشاهده کنند.
حمایت از تولیدکنندگان و فناوران داخلی
معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در خصوص حمایتهای این نمایشگاه افزود: همانند سال گذشته برای محصولات سطح اول تا سوم شرکت هایی که در نمایشگاه حضور دارند، به ترتیب ۴۰، ۲۵ و ۱۰ درصد از قیمت محصولات خریداریشده توسط مراکز علمی و پژوهشی دولتی را بر اساس آییننامه سطحبندی بهعنوان یارانه پرداخت خواهد شد.
مشایخ ادامه داد: در راستای حمایت از ارتقاء کیفی محصولات عرضه شده در نمایشگاه، ۵ درصد حمایت بیشتر به محصولاتی که موفق به دریافت گواهینامههای CE، انطباق با محصول، انطباق با استاندارد و طراحی صنعتی شدهاند، تعلق خواهد گرفت.
ثبت نام شرکت و ثبت محصول در نمایشگاه
رئیس نمایشگاه ایران ساخت افزود: فرآیند مربوط به ثبتنام شرکت و ثبت محصول از اول مهرماه سال جاری در سایت نمایشگاه آغاز شده و مطابق با جدول زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه صورت خواهد پذیرفت.
به گفته مشایخ برای هماهنگی بیشتر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور و ایجاد فرصت کافی برای بررسی محصولات، فرآیند صدور پیشفاکتور توسط شرکتها از اول دیم اه آغاز میشود. بدیهی است فرآیند انعقاد قرارداد و قطعی کرد خریدها پس از برگزاری نمایشگاه خواهد بود
ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا
معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: بهمنظور رونق هرچه بیشتر بازار شرکتهای عرضهکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا، تسهیلات لیزینگ به خریداران بخش خصوصی ارائه خواهدشد.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه این طرح در طول سال اجرا میشود، تولیدکنندگان محصولات مرتبط که در نمایشگاه حضور پیدا کرده اند، میتوانند در طول سال در سایت نمایشگاه به نشانیhttps://iranlabexpo.ir/ اقدام به ثبت محصولات جدید نمایند.
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