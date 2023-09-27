خسارت ۵۰۰ میلیارد ریالی سیل در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قمری در جمع خبرنگاران، از تخریب راه‌ها و ابنیه فنی در سطح شهرستان به دنبال بارش‌های سیل‌آسای دو روز گذشته خبر داد و گفت: برای جبران خسارت چهار سیل اخیر، تاکنون یک ریال هم از اعتبارات مدیریت بحران به شهرستان اهر داده نشده است.

وی افزود: بارش باران از ساعت ۱۹، سوم مهرماه در شهرستان اهر شروع شده و جاری‌شدن سیل باعث تخریب دو دهنه پل شده است.

وی گفت: این بارش‌ها چهار کیلومتر آسفالت راه روستایی و ۱۰۰ متر دیوار حائل محور اهر مشکین را از بین برد.

قمری با اشاره به آمادگی قبلی نیروهای اداره برای مواجهه با بلایای طبیعی، تشریح کرد: از لحظات اولیه بارش‌های سیل‌آسا، نیروهای این اداره با امکانات و ماشین آلات راهداری در صحنه حاضر شده و به امدادرسانی و ارائه خدمات پرداختند.

وی اضافه کرد: همه راه‌ها پس از قطع سیل، پاکسازی و واریانت‌های لازم ایجاد شد.