  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اهر خبر داد؛

خسارت ۵۰۰ میلیارد ریالی سیل در اهر

خسارت ۵۰۰ میلیارد ریالی سیل در اهر

تبریز-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اهر با اشاره به وقوع سیل طی دو روز گذشته در این شهرستان، گفت: مجموع خسارت‌ چهار سیل اخیر به این شهرستان، ۵۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قمری در جمع خبرنگاران، از تخریب راه‌ها و ابنیه فنی در سطح شهرستان به دنبال بارش‌های سیل‌آسای دو روز گذشته خبر داد و گفت: برای جبران خسارت چهار سیل اخیر، تاکنون یک ریال هم از اعتبارات مدیریت بحران به شهرستان اهر داده نشده است.

وی افزود: بارش باران از ساعت ۱۹، سوم مهرماه در شهرستان اهر شروع شده و جاری‌شدن سیل باعث تخریب دو دهنه پل شده است.

وی گفت: این بارش‌ها چهار کیلومتر آسفالت راه روستایی و ۱۰۰ متر دیوار حائل محور اهر مشکین را از بین برد.

قمری با اشاره به آمادگی قبلی نیروهای اداره برای مواجهه با بلایای طبیعی، تشریح کرد: از لحظات اولیه بارش‌های سیل‌آسا، نیروهای این اداره با امکانات و ماشین آلات راهداری در صحنه حاضر شده و به امدادرسانی و ارائه خدمات پرداختند.

وی اضافه کرد: همه راه‌ها پس از قطع سیل، پاکسازی و واریانت‌های لازم ایجاد شد.

کد مطلب 5897195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها