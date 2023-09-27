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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۶

مدیرکل شیلات لرستان:

سرانه مصرف ماهی در لرستان پایین است

سرانه مصرف ماهی در لرستان پایین است

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان گفت: سرانه مصرف ماهی در این استان پایین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره طبخ آبزیان در شهرستان سلسله، اظهار داشت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرانه مصرف در حوزه آبزی مصرفی داشته باشد.

وی با اشاره به رتبه برتر لرستان در تولید و پرورش آبزیان در بین استان‌های غیر ساحلی، افزود: بااین‌حال سرانه مصرف آبزیان در لرستان پایین است که در این راستا، برگزاری چنین جشنواره‌هایی و آشنایی مردم با روش‌های مختلف طبخ ماهی می‌تواند سرانه مصرف ماهی را در بین شهروندان استان افزایش دهد.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به نقش مهم ماهی در سلامت خانواده، عنوان کرد: استانی که از تولیدکنندگان عمده آبزیان است باید با ترویج فرهنگ مصرف آبزیان به سمت تندرستی و سلامت جامعه سوق یابد.

کد مطلب 5897207

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