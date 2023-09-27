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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

استاندار مازندران خبر داد؛

تائید لایحه منطقه آزاد مازندران در شورای نگهبان

تائید لایحه منطقه آزاد مازندران در شورای نگهبان

ساری - استاندار مازندران از تایید لایحه منطقه آزاد مازندران در شورای نگهبان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با تبریک هفته وحدت درباره منطقه آزاد استان گفت: تاکنون دو بار در گذشته منطقه آزاد مازندران مطرح شده بود اما رأی لازم را نیاورده بود.

وی با اشاره به رویکرد دولت سبز هم با کشورهای حاشیه خزر و سی آی اس یکی از بسترهای مهم را برای تجارت را منطقه آزاد اعلام کرد و گفت: در استان سه نقطه شامل بندر امیرآباد در بهشهر، چپکرود در بابلسر و بندرنوشهر برای این منطقه در نظر گرفته شد.

حسینی پور با اظهار این که شورای نگهبان ایراداتی را درباره این طرح گرفته بود، افزود: ایرادات این طرح رفع و خوشبختانه امروز در شورای نگهبان تأیید شده است.

وی از تلاش شورای نگهبان و نمایندگان استان در مجلس تقدیر کرد.

کد مطلب 5897300

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    نظرات

    • مهناز IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مباااااارکه به امید روزهای خوب برای شمال ایران مازندران
    • US ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
      0 0
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      ممنون از تلاش استاندار محترم ..ونمایندگان محترم .انشاالله منطقه آزاد .بصورت رسمی انجام بگیرد.چون مازندران پتانسیل .خوبی برای منطقه اذاد دارد
    • US ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ممنون از تلاش استاندار محترم ..ونمایندگان محترم .انشاالله منطقه اذاد .بصورت رسمی انجام بگیرد.چون مازندران پتانسیل .خوبی برای منطقه آزاد دارد

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