تائید لایحه منطقه آزاد مازندران در شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با تبریک هفته وحدت درباره منطقه آزاد استان گفت: تاکنون دو بار در گذشته منطقه آزاد مازندران مطرح شده بود اما رأی لازم را نیاورده بود.

وی با اشاره به رویکرد دولت سبز هم با کشورهای حاشیه خزر و سی آی اس یکی از بسترهای مهم را برای تجارت را منطقه آزاد اعلام کرد و گفت: در استان سه نقطه شامل بندر امیرآباد در بهشهر، چپکرود در بابلسر و بندرنوشهر برای این منطقه در نظر گرفته شد.

حسینی پور با اظهار این که شورای نگهبان ایراداتی را درباره این طرح گرفته بود، افزود: ایرادات این طرح رفع و خوشبختانه امروز در شورای نگهبان تأیید شده است.

وی از تلاش شورای نگهبان و نمایندگان استان در مجلس تقدیر کرد.