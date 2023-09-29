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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

واژگونی تانکر سوخت در اتوبان کسایی تبریز ۲ کشته بر جا گذاشت

واژگونی تانکر سوخت در اتوبان کسایی تبریز ۲ کشته بر جا گذاشت

تبریز- واژگونی یک دستگاه تانکر سوخت از نوع گازوئیل در اتوبان شهید کسایی تبریز منجر به آتش سوزی شد و ۲ کشته و سه مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه حدود ساعت ۹ صبح روز جمعه در بخش ابتدایی بخش شرقی اتوبان شهید کسایی به دلیل برخورد تانکر سوخت با یک دستگاه خودرو سواری پراید روی داده است که منجر به آتش سوزی وسیع شده است و هم اکنون نیروهای آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر در محل حادثه حضور دارند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی افزود: نیروهای این مجموعه بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و هم اکنون نیز به انجام مأموریت مشغول هستند.

اصغر جعفری روحی اظهار کرد: بر اساس آخرین اخبار از محل حادثه یکی از نیروهای آتش نشانی حاضر در محل نیز دچار مصدومیت جزئی شده است که توسط نیروهای امدادی اورژانس در حال مداواست.

بر همین اساس نیروهای آتش نشانی و خدمات امینی شهرداری تبریز نیز از چندین ایستگاه به محل حادثه اعزام شده‌اند و در حال انجام اطفای حریق هستند.

کد مطلب 5898161

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