به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جریان سفر به اصفهان پس از بازدید و بهره برداری رسمی واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل اصفهان با حضور در منزل آیت الله مظاهری با وی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار گزارشی از اقدامات دولت در حوزههای مختلف ارائه داد و به برخی از سفرهای خارجی و نتایج آن نیز اشاره کرد.
حضرت آیتالله مظاهری نیز در این دیدار با بیان دغدغه مردم اصفهان در خصوص آب و تشکر از اقدامات دولت در تأمین آب اصفهان بر ادامه تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم و اصلاح برخی ناهنجاریهای فرهنگی تأکید کرد.
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