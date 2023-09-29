به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جریان سفر به اصفهان پس از بازدید و بهره برداری رسمی واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل اصفهان با حضور در منزل آیت الله مظاهری با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار گزارشی از اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف ارائه داد و به برخی از سفرهای خارجی و نتایج آن نیز اشاره کرد.

حضرت آیت‌الله مظاهری نیز در این دیدار با بیان دغدغه مردم اصفهان در خصوص آب و تشکر از اقدامات دولت در تأمین آب اصفهان بر ادامه تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم و اصلاح برخی ناهنجاری‌های فرهنگی تأکید کرد.