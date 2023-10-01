ضرورت جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات اشتغالزایی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسیننژاد شامگاه شنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان کوثر، اظهار کرد: سال گذشته ۸۴ درصد از منابع تکلیفی بانکهای عامل جذب شد که امسال پیشنهاد ۲ برابر شدن این تسهیلات تکلیفی را دادهایم.
وی تصریح کرد: با توجه به بیکاری و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای خانوار تحت حمایت و سایر محرومان، پیشنهاد افزایش تسهیلات تکلیفی در استان اردبیل را پیگیری میکنیم تا نقش مضاعفی در اشتغالزایی ایفا کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: تسهیلات تکلیفی سهم هر استان از مزایای این منابع است که باید سعی شود به درستی از این تسهیلات در امر اشتغال و خودکفایی نیازمندان بهره گرفته شود.
حسیننژاد تسهیلات در نظر گرفته شده اشتغالزایی در سالجاری را حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: امسال با رشد ۵۱ درصدی تسهیلات حوزه اشتغال کمیته امداد استان اردبیل از تبصرههای تکلیفی با ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش روبهرو خواهیم بود که در نیمه اول امسال بخشی از این منابع پرداخت شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جز سه بند «ب» تبصره ۱۸ نیز درخواست کردیم تا ۲۶۰ میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات در اختیار استانداری اردبیل به این طرحها اختصاص پیدا کند تا بتوانیم در پایان سال کارنامه قابل قبولی را در حوزه اشتغال و کارآفرینی داشته باشیم.
حسیننژاد اضافه کرد: اشتغال مددجویان تحت حمایت افراد نیازمند جامعه را عهدهدار هستیم و افرادی که صاحب شغل و بیمهپردازی نیستند، میتوانند از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد با نرخ سود پایین بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: هر فرد بیکار که در دهک زیر پنج و فاقد بیمهپردازی باشد، میتواند از تسهیلات کمبهره کمیته امداد استفاده کند تا شغل مناسب و آبرومند برای مددجویان و خانوادههای آنها مهیا شود.
حسیننژاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سایه اشتغال ایجاد شده و مراقبتها و نظارتی که انجام میشود، به زودی جشن خودکفایی ۲ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد را برگزار خواهیم کرد تا این تعداد به مجموع مددجویان خودکفا شده استان اضافه شوند.
وی اصلیترین هدفگذاری و رویکرد را در این زمینه خودکفایی خانوارهای تحت حمایت اعلام کرد، و گفت: رویکرد کمیته امداد توانمندسازی فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانوار تحت حمایت است.
حسیننژاد اشتغالزایی از طریق طرح پنلهای خورشیدی را نیز یادآور شد و تصریح کرد: در سطح استان ۲۲۰ مددجو برای اجرای طرح پنل خورشیدی شناسایی شده و به شرکت توزیع نیروی برق استان معرفی شدهاند.
وی با اشاره به احداث مسکن مددجویی افزود: از طریق تفاهمنامه بنیاد علوی ۲۰ مسکن مددجویی در سطح شهرستان کوثر در حال احداث است.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ساخت مسکن مددجویی در روستاها نداریم، بیان کرد: مددجویان تحت حمایت که ساکن روستا و فاقد منزل مناسب و مقاوم هستند، میتوانند با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن و مساعدت کمیته امداد صاحب خانه شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با بیماران زمینگیر و بازدید از طرحهای اشتغالزایی شهرستان کوثر از جمله برنامههای مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در سفر به شهرستان کوثر بود.
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