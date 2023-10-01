پیکر خلبان جانباز محمود ضرابی تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشیع پیکر امیر سرتیپ دوم خلبان جانباز محمود ضرابی از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش، حماسه سازان دفاع مقدس و دبیر کانون خلبانان ایران صبح امروز با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ قوامی فرمانده اسبق نهاجا، امیر سرتیپ علیرضا برخورد جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان جانشین نهاجا، امیر سرتیپ طالب زاده معاون هماهنگ کننده این نیرو، امیر سرتیپ دوم تقی خانی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، جمعی از فرماندهان، پیشکسوتان، خانواده معظم شهدا و خانواده مرحوم ضرابی در ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار شد.

پیکر آن مرحوم پس از تشییع، در قطعه ۳۸( صالحین) بهشت زهرا (س) تهران آرام خواهد گرفت.