حمله اخیر به سفارت کوبا در آمریکا، اقدام تروریستی خطرناکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی اخیر علیه سفارت کوبا در واشنگتن اعلام کرد که این اقدام نتیجه نیات نفرت‌انگیز ضدکوبایی آمریکاست.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی آمده است که « ایالات متحده در تضمین امنیت سفارت کوبا غفلت کرده و تنها تمایل دارد که کشورهایی را که دوست ندارد، مانند کوبا، در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد.

سخنگوی کره شمالی با بیان اینکه این حادثه «یک حمله تروریستی خطرناک» بود افزود که این حمله از همان الگویی پیروی می‌کند که در سال ۲۰۲۰ شخصی با تفنگ به سمت ساختمان سفارت کوبا در واشنگتن شلیک کرد.