به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش گفت: در ادامه اجرای مراحل اصلی و عملیاتی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات انهدام هدف راداری در منطقه عمومی رزمایش با بهرهگیری از هوش مصنوعی با موفقیت اجرا شد.
وی ادامه داد: در این مرحله از رزمایش، با شناسایی هدف راداری، این هدف با موفقیت توسط پهپاد ضد راداری امید مورد اصابت قرار گرفت.
سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با تاکید بر اینکه در این رزمایش، از پهپادهای انهدامی آرش استفاده ویژهای شده و این پهپادها اهداف دریایی و زمینی خود را به صورت گسترده و با موفقیت منهدم کردند، افزود: اجرای سناریوی پروازی از قبل طراحی شده، مورد هدف قرار دادن اهداف مشخص شده توسط پهپادهای انهدامی و رزمی و به کار گیری بمبها و موشکهای قابل نصب روی پهپادها، جمع آوری اطلاعات به صورت سیگنالی و استفاده از محمولههای اپتیکی در گستره جغرافیای کشور از غرب، جنوب غرب، شمال شرق و منطقه اصلی رزمایش، بخشی از اقدامات نیرویهای چهارگانه ارتش در این رزمایش بود.
امیر شیخ، نقطه زنی و استفاده از بمبهای هوشمند را از ویژگیهای بارز رزمایش تخصصی پهپادی ۱۴۰۲ ارتش توصیف کرد و اظهار داشت: در این رزمایش سامانههای پهپادی انهدامی و رزمی توانستند کلیه اهداف پیش بینی شده را با استفاده از مهمات هوشمند و به صورت نقطهزنی مورد اصابت قرار دهند.
وی با بیان اینکه پرواز انبوه این تعداد پهپاد از پایگاههای مختلف زمینی، زیرزمینی و دریایی و اجرای عملیات در این حجم تا کنون سابقه نداشته است، گفت: قابلیت پرواز جمع با استفاده از هوش مصنوعی از جمله اقدامات نوآورانه در حوزه پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که قابلیتهای عملیاتی و تاکتیکی منحصربهفردی را به ویژه در حوزه اجرای مأموریتهای انهدامی به ارمغان آورده و این دستاوردها مرهون تلاش دانشمندان و متخصصان جوان کشور است.
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