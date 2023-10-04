  1. استانها
  2. تهران
۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

مدیر جهاد کشاورزی پردیس خبر داد؛

رفع تصرف ۱۰۰۰ متر از اراضی کشاورزی در روستای «کرشت»/بنا تخریب شد

رفع تصرف ۱۰۰۰ متر از اراضی کشاورزی در روستای «کرشت»/بنا تخریب شد

پردیس- مدیر جهاد کشاورزی پردیس از رفع تصرف یک هزار متر از اراضی کشاورزی در روستای «کرشت»خبر داد و گفت: بنای غیر مجاز تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دالوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آزادسازی یک هزار متر از اراضی کشاورزی روستای «کرشت» خبر داد.

دالوند در تشریح جزئیات بیشتر این رفع تصرف گفت: این تخریب در راستای حفظ و حراست از اراضی زارعی و باغی با استناد به قانون تبصره ۲ ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی با دستور قضائی انجام شده است.

وی عنوان داشت: طی حکم قضائی یک مورد ساخت‌وساز غیرمجاز به صورت ۶۰ متر بنا و ۱۰ متر محوطه سازی تخریب و به دنبال آن ۱۰۰۰ متر از اراضی زراعی روستای کرشت شهرستان پردیس آزادسازی و به حالت اولیه خود بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی پردیس عنوان داشت: به تمام کسانی که قصد خرید اراضی در پردیس را دارند، توصیه می‌کنیم قبل از خرید اراضی، نسبت به استعلام از جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی اقدام کرده و سپس اقدام به پرداخت وجه کنند تا با تخریب و رفع تصرف اراضی مواجه و متضرر نشوند.

کد مطلب 5902322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها