افشاگری «تارکد» از ‌پرونده یک انفجار/ کشمیری چگونه نفوذ کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، مجموعه ۱۰ قسمتی «تارکد» به ۱۰ پرونده از حساس‌ترین موضوعات در تاریخ انقلاب اسلامی می‌پردازد و با استفاده از مجموعه اسناد پژوهشی دقیق، جزئیات کمتر شنیده‌شده از این رویدادها را بیان می‌کند.

صالح نیکنام کارگردان «تارکد» درباره قسمت دهم این مستند که پنجشنبه ۱۳ مهر روی آنتن می‌رود، گفت: در قسمت دهم و آخر «تارکد» سراغ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری رفته ایم. اول مجموعه‌ای از اتفاقات مهمی که جریان نفوذ در ماه‌های اول انقلاب رقم زده و بعد ارتباط‌شان به یکدیگر را بررسی می‌کنیم. بعد در ادامه به ماجرای کشمیری و انفجار دفتر نخست وزیری و مسیر نفوذ کشمیری به شورای امنیت ملی خواهیم پرداخت.

نیکنام عنوان کرد: در ادامه مسیر بررسی پرونده و مجموعه اتفاقات مشکوکی را که به مرور در مورد متولیان این پرونده رخ داد با هم می‌بینیم. اگر می‌خواهید بدانید قدرت بعضی شبکه‌های نفوذی در کشور چقدر است، توصیه می‌کنم این قسمت را از دست ندید. شاید بتوانید یک خط مشترکی را از ترورهای اول انقلاب تا اتفاقات دهه ۷۰ و وقایع سال‌های اخیر مشاهده کنید.

این مجموعه به موضوعات مهم امنیتی تاریخ انقلاب از جمله کارنامه سیاسی شهید بهشتی و ترور وی، آغاز جنگ تحمیلی، پشت پرده حملات شیمیایی عراق در دفاع مقدس، پرونده ابراهیم یزدی، فرار بنی‌صدر، حج خونین سال ۱۳۶۶ و انفجار دفتر نخست‌وزیری پرداخته است.

به گفته کارگردان، وجه تمایز اصلی این مجموعه تمرکز بر اسنادی است که بسیاری از آن‌ها برای نخستین‌بار بازخوانی می‌شود.

مجری طرح و کارگردان مجموعه «تارکد» محمد صالح نیکنام است و از دیگر عوامل آن می‌توان به نویسنده و پژوهشگر: مجتبی نوروزپور و موشن‌گرافیک: احسان میرآبادی اشاره کرد.

«تارکد» تولید مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و شبکه مستند سیما است و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود. تکرار این مجموعه تلویزیونی هم روز بعد ساعت ۱۵ است.