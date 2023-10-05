جشن گردشگری در قلعه جنت آباد بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری به ویژه بخش کشاورزی منطقه جلگه از توابع بخش مرکزی بهاباد، جشن هفته گردشگری در قلعه جنت آباد برگزار شد.

معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و تبریک هفتته گردشگری اظهار داشت: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بهاباد است.

محمدرضا سلطانی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد تاریخی و فرهنگی در بهاباد از جمله وجود بافت و بناهای تاریخی ارزشمند قلعه تاریخی جنتت آباد و ده‌ها اثر تاریخی دیگر در این شهرستان افزود: این هفته فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها به شهروندان و علافه‌مندان، به‌منظور ایجاد شرایط حفاظت بهینه و زمینه‌سازی احیای بناها با کاربری‌های متناسب و مرتبط است.

وی با اشاره به آموزش‌های مهارتی و مسابقات المپیادی بیان کرد: برای سرمایه گذاری در رشد و ارتقای میراث فرهنگی شهرستان و ایجاد کار آفرینی، دوره های آموزشی مهارت و کارآموزی برای جوانان و نوجوانان این منطقه الزامی است تا با مهارت آموزی و آموزش در زمینه صنعت گردشگری بتوانند برای این شهر سرمایه گذاری کنند.

پسته و زعفران ۲ محصول استراتژیک شهرستان بهاباد

مدیر جهاد کشاورزی بهاباد نیز در این مراسم به با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی بهاباد افزود: شهرستان بهاباد در زمینه کشاورزی یکی از قطب‌های مهم استان یزد است که در زمینه تولید محصولات باغی و زراعی حرف اول را می‌زند.

علی‌اکبر رحمتیان با اشاره به اینکه در شهرستان بهاباد در کوه «حسن کل» در منطقه کمکوئیه، ۷۰ نوع گیاه دارویی شناسایی شده است، اظهار داشت: بهاباد همچنین در تولید زعفران و پسته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و عمده زعفران این شهرستان به اسپانیا صادر می‌شود.

وی، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات را یکی از عمده مشکلات بخش کشاورزی شهرستان بهاباد برشمرد.

رحمتیان همچنین از صادرات پسته بهاباد به خارج از کشور خبر داد و گفت: با توجه به نوع کشت پسته بهاباد و مرغوبیت این محصول برای صادر کردن به خارج، یک شرکت داخلی پسته شهرستان بهاباد را بسته بندی و به خارج از کشور صادر می کند.

گفتنی است؛ قلعه جنت آباد بهاباد، قلعه‌ای بکر و بجا مانده از دوران زندیه است که در حوالی روستای احمدآباد، از توابع بخش مرکزی واقع شده و با گذشت صدها سال هنوز حصار و چهار برج دیده ‌بانی و نگهبانی این قلعه سالم مانده است.