وضعيت تيم هما به نظر كميته مبارزه با دوپينگ بستگي دارد

اسدالله رضايي مسوول كميته اجرايي ليگ كشتي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب در مورد وضعيت نتيجه ديدار دو تيم صنام مازندران و هما تهران با توجه به دوپينگ كشتي گير تيم هما گفت: اين قضيه به بررسي كارشناسي و دقيقي نياز دارد و بايد در نشست مشترك اعضاي ستاد مبارزه با دوپينگ و مسئولان كميته اجرايي ليگ مورد بررسي قرار گيرد.

رضايي افزود: به هر حال محمد علي گنجابي در مسابقات قهرماني كشور و پيش از ديدار با كشتي گير تيم صنام دوپينگ كرده و بايد ديد كه آيا اثرات دارو به قدري بوده كه در مسابقه وي در ليگ برتر نيز موثر باشد يا خير؟

گفتني است در صورت محكوميت گنجابي كشتي گير تيم هما تهران ، نتيجه رقابت دو تيم هما و صنام مازندران به نفع تيم صنام مازندران تغيير خواهد كرد.