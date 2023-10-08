ساخت وساز افقی میانبر تحقق وعده ۴ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر بعد از گذشت نیمی از عمر دولت سیزدهم فقط ۵۰۰ هزار واحد ساخته شده که این عدد به معنای تحقق تنها یک چهارم از وعده دولت سیزدهم است. این عملکرد ضعیف در حالی اتفاق افتاده است، که دائماً در حوزه ساخت مسکن شاهد ارائه طرحی برای بازشدن این گره هستیم یکبار بحث از خروج سیمان و فولاد از بورس می‌شود، بار دیگر خبر فروش متری خانه تکذیب و تائید می‌شود و بار دیگر تقصیرات به گردن بانک‌ها می‌افتد.

فارغ از نگاه کارشناسی به این طرح‌ها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره می‌کند آن هم اینکه علی‌رغم دغدغه سیاستگذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برون رفت از این دور باطل و تحقق وعده چهار میلیونی مسکن چه باید بکند؟

توسعه افقی شهر و مردمی‌سازی راه برون رفت از معضل مسکن

هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارمهر در خصوص راهکار تأمین زمین برای تحقق وعده ۴ میلیونی مسکن توضیح داد: بُعد نظارتی در این موضوع خیلی کمک خاصی نمی‌تواند بکند و دولت باید به وعده‌ای که داده عمل کند. این وعده توسعه افقی شهرها بود و باید آن را انجام دهیم. ما راه دیگری برای برون رفت از شرایط فعلی مسکن نداریم.

وی ادامه داد: زمین‌های جدید باید شناسایی شود و این زمین را به شهرها الحاق کنند. اگر به تغییر کاربری هم نیاز باشد باید انجام شود. در مجموع لازم است دولت با جدیت برای توسعه افقی شهرها اقدام کند. زمین‌های قابل استفاده در کل کشور زیاد است و باید از آنها استفاده شود.

بیگی‌نژاد درباره ایده مردمی سازی نهضت ملی مسکن و ساخت خانه توسط مردم گفت: اگر ایده ساخت خانه توسط خود مردم اتفاق بیفتد، خوب است و بهترین تصمیم همین است ولی شرط و شروطی دارد که مهمترین آن این است که زمین واقعاً در اختیار افراد قرار بگیرد.

واگذاری زمین شرط تحقق ساخت خانه ۴ میلیونی

وی در ادامه بیان کرد: اما چون زمین به اندازه کافی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان این طرح را عملیاتی کرد. اگر به عنوان مثال ۱۰ هزار نفر برای دریافت زمین ثبت نام کنند قطعاً دولت و وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند ۱۰ هزار قطعه زمین مجزا در اختیار این افراد قرار دهد و به همین دلیل این کار تاکنون جلو نرفته است.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: یک راهکار این است که زمین در اختیار افراد قرار بگیرد و آنها خودشان مشغول به ساخت شوند و بهترین تصمیم همین است چرا که راه دیگری در این خصوص وجود ندارد.

نجات مسکن با نگاه به ریشه مشکلات این حوزه

به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای حل مسئله مسکن تاکنون نتایجی که باید را به همراه نداشته است. کارشناسان این حوزه صحیح‌ترین پاسخ را با استناد بر نقش ۷۰ درصدی زمین در قیمت خانه، عرضه گسترده زمین به مردم و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن می‌دانند. در این صورت با افزایش عرضه، تعادل به بازار زمین و مسکن برگشته و قیمت‌های نجومی این بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. از طرفی متقاضیان می‌توانند به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی‌شان برای خود خانه بسازند. با این حساب می‌توان گفت اگر میانبری برای تحقق وعده ۴ میلیونی وجود داشته باشد، یقیناً از مسیر زمین می‌گذرد.