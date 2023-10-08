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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

زنگنه: نداشتن دیدار تدارکاتی به تیم ملی کاراته بانوان لطمه زد

زنگنه: نداشتن دیدار تدارکاتی به تیم ملی کاراته بانوان لطمه زد

مربی تیم ملی کاراته بانوان گفت: کاراته تیم ملی کاراته بانوان می توانست بهتر از این نتیجه بگیرد، ولی نداشتن دیدار تدارکاتی باعث شد به آنچه می خواستیم دست پیدا نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، پگاه زنگنه مربی تیم ملی کاراته بانوان درباره کسب مدال برنز از سوی سارا بهمنیار گفت: آخرین مدال ایران را سارا کسب کرد. به زیبایی مسابقه داد و قرعه سنگینی داشت و در نهایت حریف رنکینگ دار ژاپنی را شکست داد.

وی افزود: دختران کاراته کا آن چیزی که در هانگژو نشان دادند نبودند و بهتر از این هستند. ما بازی‌های تدارکاتی نداشتیم و اگر مسابقات تدارکاتی داشتیم گل سرسبد مدال‌ها برای ما بود. دو ماه قبل در مالزی یک طلا، یک نقره و دو برنز به دست آوردیم و نایب قهرمان شدیم. اما عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی در چنین مواقعی ضربه می‌زند.

پرونده تیم هشت نفره کاراته ایران در این دوره از مسابقات با یک طلای سجاد گنج زاده و دو برنز فاطمه سعادتی و سارا بهمنیار در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی بسته شد. امیر مهدیزاده، بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، مبینا حیدری و آتوسا گلشاد نژاد هم از دور مسابقات حذف شدند.

کد مطلب 5905541

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