خبرگزاری مهر_ گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: ۷۴ سال از تصرف غیر قانونی یک کشور می‌گذرد و در حالی که اششغالگران زمستان حیات خود را سپری می‌کنند به تدریج شاهد فرا رسیدن وعده‌های الهی هستیم.

رژیم اشغالگر صهیونیستی از درون بشدت متزلزل است و ماه‌ها است شاهد تظاهرات مخالفین دولت در داخل خود است. برخی از عناصر و مقامات صهیونیست‌ها در چند هفته گذشته به بهانه برگزاری جشن‌های یهودی با ورود به مسجد الاقصی دامنه جسارت‌ها و توهین‌هایشان به مسلمانان را به اوج رساندند تا صبر نیروهای مقاومت را لبریز کنند. هشدارهای فلسطینیان نیز با بی‌توجهی اشغالگران برای ثبت در تاریخ ماندگار شد.

حال نبردی به راه افتاده که در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بوده است. شلیک هزاران موشک در فاصله کوتاهی، نفوذ ده‌ها کیلومتری در عمق سرزمین‌های اشغالی، کشته و زخمی کردن صدها صهیونیست و پخش تصاویر آخر الزمانی از اشغالگران که در دشت‌ها در حال فرار هستند، بخش‌هایی از وضعیت بحرانی اشغالگران را نشان می‌دهد. بی تردید رژیم صهیونیستی وامانده‌تر و تنهاتر از همیشه شده است. اعضای مجهزترین ارتش منطقه در حال فرار زیر گام‌های سربازان مقاومت دست و پا می‌زنند و تصاویر حقارت آمیزی از اعضای این خانه عنکبوتی به جهانیان منتشر شده است. این حال و روز وخیم رژیمی جعلی است که زمانی ۶ روزه سه کشور عربی را شکست داده بود، تا سخنان و وعده و پیش بینی‌های بزرگان انقلاب اسلامی را در امتداد وعده صادق الهی در حال تحقق ببینیم.

بی شک تحرکات نیروهای مقاومت دفاع در برابر سال‌ها تجاوز فرزندان سامری است و اقامه انتقام از اشغالگران بدهی تاریخی مقاومت به رژیم صهیونیستی است زیرا انتقام از اشغالگری که جز زبان زور را نمی فهمد، عین صلح است و شکفتن گُل‌های صلح ماندگار از دل خرابه‌های جنگ با اشغالگران غاصب می‌گذرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد هستیم که مقاومت هر روز قدرتمندتر از گذشته شده و رویاهای ملت‌های منطقه در شکستن هیبت پوچ و پوشالی رژیم صهیونیستی بیشتر در حال تحقق است. در این میان رهبری انقلاب ضمن رهبری و هدایت‌های بی‌نظیر خود برای مقابله با جنایات اشغالگران، در سخنان متعدد و راهگشای خود دقیق‌ترین و نکته بینانه‌ترین تحلیل‌های امید بخش را در خصوص رژیم صهیونیستی و وضعیت گروه‌های مقاومت مطرح فرمودند که یادآوری آنها ضروری است.

بطوریکه مجری شبکه صهیونیستی اینترنشنال اعتراف می‌کند: حمله امروز به -رژیم- اسرائیل ریشه در سخنرانی چند روز قبل رهبر ایران دارد!

سه شنبه هفته گذشته و به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت بود که رهبر انقلاب کشورهای اسلامی را از پیوستن به طرح عادی سازی با رژیم صهیونیستی بر حذر داشتند و تاکید کردند: دولت‌هایی که قمار عادی‌سازی [روابط] با رژیم صهیونیستی را برای خودشان سرمشق و شیوه کار قرار می‌دهند، دارند اشتباه می‌کنند، ضرر خواهند کرد؛ باخت منتظر این‌ها است؛ به قول اروپایی‌ها دارند روی اسب بازنده شرط‌بندی می‌کنند. رژیم غاصب، رفتنی است.» تنها چند روز بعد از این هشدار رهبر انقلاب درباره عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها، اتفاق بزرگ به وقوع پیوست و همان‌گونه که رهبری فرمودند: «این رژیم غاصب به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه ریشه‌کن خواهد شد.»

در ادامه مروری خواهیم کرد بر سخنان رهبر انقلاب درباره سرنوشت رژیم صهیونیستی، بیاناتی که در امتداد وعده صادق الهی است.

رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید

مقام معظم رهبری طی سخنانی تاریخی در سال ۱۳۹۴ فرمودند: «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.» هر چند گویا خود اشغالگران تعجیل دارند و می‌خواهند با خود زنی‌های آشکار زودتر به تاریخ بپیوندند تا وعده الهی زودتر عیان شود.

رهبری انقلاب در خصوص پایان قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی بارها به ایراد سخنرانی پرداختند و ضعف‌های رژیم اشغالگر قدس و پایان قدرت پوشالی آنان را تبیین فرمودند.

مقاومت‌های پی در پی غزّه مبدل به قلعه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت مبدّل شده است

ایشان در سوم اسفند ۱۳۹۵ و در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و با اشاره به جنگ ۳۳ روزه لبنان با رژیم صهیونیستی اظهار داشتند: «در جنگ ۳۳ روزه، عملاً همه‌ی راه‌های امدادرسانی به ملّت لبنان و مقاومان سلحشور حزب‌الله بسته شده بود، امّا به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ایالات متّحده‌ی آمریکا، شکست مفتضحانه‌ای را متحمّل شدند که دیگر به‌آسانی جرأت حمله به آن دیار را نخواهند کرد. مقاومت‌های پی در پی غزّه، که اینک به قلعه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده‌ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد.»

بدون تردید فلسطینی‌ها بر صهیونیست‌ها غالب خواهند شد

همچنین در ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی طی سخنانی وعده غلبه فلسطینیان بر صهیونیست‌ها را دادند و فرمودند: «فشارها بر روی مردم فلسطین در این ایّام و ایّام گذشته -در این هفتاد سال- فراوان بوده است امّا شما ملاحظه کنید که همان جمعیّت مظلوم محدودی که صهیونیست‌ها توانستند به‌آسانی بر آنها غلبه پیدا کنند و یک ملّت را از کشور خودش بیگانه کنند و دستش را کوتاه بکنند و بر آن کشور مسلّط بشوند، همان ملّت ضعیف، امروز تبدیل شده است به یک فلسطین قدرتمند که حکومت صهیونیستی را تهدید می‌کند و حکومت صهیونیستی در مواجهه‌ی با آن احساس ضعف می‌کند، احساس عجز می‌کند؛ و بدون تردید فلسطینی‌ها بر صهیونیست‌ها غالب خواهند شد و فلسطین به دست فلسطینی‌ها بر خواهد گشت.»

رژیم صهیونیستی به‌وسیله‌ی گروه‌های مقاومت به زانو درآمد

در دهم دیماه ۱۳۹۷ رهبری انقلاب در دیدار با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه وی در سخنانی وعده پیروزهای بزرگ مردم فلسطین را دادند و تاکید فرمودند: «پیروزی مردم فلسطین در سال‌های اخیر، به معنای توانایی تشکیل حکومت در تل‌آویو نبوده است که البته این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که رژیم صهیونیستی که ارتش‌های عربی نتوانستند آن را شکست دهند، به‌وسیله‌ی مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی‌های بزرگ‌تری نیز خواهید داشت.»

جبهه‌ی ظلم و کفر و استکبار روز به روز کم‌توان‌تر می‌شود

مقام معظم رهبری در دوم خرداد ۱۳۹۹ طی سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر مردم لبنان و غزه اظهار داشتند: «امروز از هر دو سو، فعّالیّتهای متنوّعی در صحنه‌ی مبارزه ظهور می‌کند، با این تفاوت که جبهه‌ی مقاومت رو به اقتدار و امیدِ فزاینده و جذب روزافزون عناصر قدرت پیش می‌رود و بالعکس، جبهه‌ی ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی‌تر و مأیوس‌تر و کم‌توان‌تر می‌شود. نشانه‌ی روشن این مدّعا آن است که ارتش صهیونیست که یک روز ارتشی شکست‌ناپذیر و برق‌آسا شمرده می‌شد و ارتش‌های بزرگ دو کشور مهاجم را در ظرف چند روز متوقّف می‌کرد، امروز در برابر نیروهای مبارز مردمی در لبنان و غزّه مجبور به عقب‌نشینی و اعتراف به شکست می‌شود.»

نظر سنجی‌ها به معنی آمادگی کامل فلسطینی‌ها برای مقابله با رژیم غاصب است

ایشان در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس در نهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در سخنانی با اشاره به نظر سنجی های صورت گرفته در فلسطین بیان داشتند: «نظرسنجی‌ها می‌گویند تقریباً ۷۰ درصد فلسطینی‌ها در سرزمین‌های ۴۸ و۶۷ و اردوگاه‌های خارج، رهبران فلسطینی را به حملات نظامی به رژیم غاصب ترغیب می‌کنند. این پدیده‌ی مهمّی است؛ زیرا به معنی آمادگی کامل فلسطینی‌ها برای مقابله با رژیم غاصب است و دست سازمان‌های مجاهد را باز می‌گذارد تا هر زمان لازم دانستند وارد عمل شوند.

حرکت‌های جهادی مردم فلسطین در دو بخش شمالی و جنوبی سرزمین‌های ۴۸، و همزمان با آن، برگزاری راه‌پیمایی‌های سنگین در اردن و قدس شرقی و دفاع جانانه‌ی جوانان فلسطین از مسجدالاقصی و رزمایش نظامی در غزّه نشان داد که کلّ فلسطین به صحنه‌ی مقاومت تبدیل شده است. اکنون مردم فلسطین بر ادامه‌ی جهاد، وحدت نظر یافته‌اند.»

مردم در روز قدس خیابان‌ها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می‌کنند

رهبری انقلاب در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دیداری مهم با رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه فرمودند: «برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما [سوریه]، با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می‌نوشند اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابان‌ها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می‌کنند و این واقعیت امروز منطقه است.»

صحنه فلسطین توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از عربده‌کشی به وضعیّت انفعال بکشاند

همچنین رهبری انقلاب در ۱۷ تیر ۱۴۰۱ در پیام به حجاج بیت‌الله الحرام تاکید فرمودند: «امروز نخبگان و بسیاری از توده‌های مردم در کشورهای اسلامی به ثروت عظیم معرفتی و معنوی خود توجّه یافته و به اهمّیّت و ارزش آن پی برده‌اند… این خودآگاهی اسلامی، پدیده‌ای شگرف و معجزآسا در قلب دنیای اسلام آفریده است که قدرت‌های استکباری در برابر آن بشدّت دچار مشکلند. نام این پدیده «مقاومت» و حقیقت آن، بُروز قدرت ایمان و جهاد و توکّل است. این پدیده همان است که درباره‌ی نمونه‌ای از آن در صدر اسلام، این آیه‌ی شریفه نازل شد: اَلَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ایمانًا وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ * فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ مِنَ اللهِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوءٌ وَ اتَّبَعوا رِضوانَ اللهِ وَ اللهُ ذو فَضلٍ عَظیم. صحنه‌ی فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده‌ی شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده‌کشی به وضعیّت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی و امنیّتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه‌های درخشان دیگر مقاومت را می‌توان در لبنان و عراق و یمن و برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد.»

در فلسطین روزانه دارند آدم می‌کشند

آیت الله خامنه ای در ۲۲ مهر ۱۴۰۱ در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در سخنانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی بیان داشتند: «در فلسطین روزانه دارند آدم می کشند؛ بچّه‌ی کوچک را می کشند، جوان را می کشند، نوجوان را می کشند، افراد بزرگسال را می کشند، زندان می‌برند، هزاران نفر را در زندان زیر شکنجه قرار می‌دهند؛ این دارد اتّفاق می‌افتد، و جلوی چشم ما است.»

فکر مقاومت و جبهه‌ی مقاومت در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت

رهبر انقلاب در ۱۴۰۱.۰۸.۱۱ در دیدار با دانش آموزان با اشاره به انزوای آمریکا فرمودند: «یک خطوط اساسی‌ای هست که مطمئنّاً این خطوط اساسی در این نظم جدید [جهانی] هست. خطّ اساسی اوّل عبارت است از انزوای آمریکا… خطّ اساسی دوّم؛ انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتّی علمی، از غرب به آسیا… نقطه‌ی سوّم، [یعنی] آن خطّ اساسی سوّم: فکر مقاومت و جبهه‌ی مقاومت در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت، که مبتکرش جمهوری اسلامی است.»

... «این روحیه‌ی مقاومت در مقابل زورگویی و قدرت‌طلبی و سلطه‌طلبی قدرت‌های سلطه‌گر را جمهوری اسلامی به وجود آورد. اوّل‌کسی که در دنیا گفت «نه شرقی و نه غربی» امام بزرگوار ما بود؛ نه شرقی و نه غربی. آن روز قدرت دنیا تقسیم شده بود بین آمریکا و شوروی. ایشان فرمود: نه این، نه آن. همه‌ی کشورهای دنیا مجبور بودند یا متّصل به این باشند یا متّصل به آن باشند؛ ناچار می‌دانستند خودشان را، [امّا] ایشان گفت که نه این، نه آن. این روحیه، این منطق، این حرف قرص و محکم رواج پیدا کرده. امروز در منطقه‌ی ما خیلی‌ها هستند که خودشان را وابسته به جبهه‌ی مقاومت می‌دانند، اهل مقاومتند، معتقد به مقاومتند و مقاومت هم می‌کنند و در موارد بسیاری نتیجه هم می‌گیرند، مثل همین نتیجه‌ای که لبنانی‌ها به برکت حزب‌الله در قضیّه‌ی تقسیم خطوط گازی گرفتند.»

مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی نیست بلکه در مقابل نفوذ استکبار است

مقام معظم رهبری در ۱۱/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی طی سخنانی اظهار داشتند: «امروز یک پدیده‌ای در منطقه‌ی ما وجود دارد که اسمش را گذاشته‌ایم مقاومت؛ و این مقاومت هم فقط در مقابل رژیم صهیونیستی نیست، [بلکه] در مقابل نفوذ استکبار است البتّه رأس استکبار و شیطان بزرگ آمریکا است منتها منحصر به آمریکا نیست؛ بقیّه‌ی دستگاه‌های استکباری هم مستکبرند این مقاومت، مقاومت در مقابل اینها است. شهید سلیمانی از نگاه من و تجربه‌ی من و چیزی که حس کردم، یک روح تازه‌ای در این مجموعه‌ی مقاومت دمید و راه تازه‌ای در مقابل آن باز کرد و آن را، هم از لحاظ معنوی مجهّز کرد، هم از لحاظ مادّی مجهّز کرد. شهادت و گواهی سیّد بزرگوار و عزیز ما آقای آسیّد حسن نصرالله که واقعاً ایشان یک انسان بی‌بدیلی است در مورد آقای سلیمانی یک باب بزرگی است در این زمینه. ایشان شهادت می‌دهد، گواهی می‌کند که شهید سلیمانی احیا کرد مقاومت را. ما هم خودمان از نزدیک می‌دیدیم که فعّالیّت ایشان در این مورد یک فعّالیّت بسیار برجسته و مهمّی بود. کار اساسی شهید سلیمانی در واقع این بود، یعنی حفظ مقاومت و رشد دادن مقاومت، مجهّز کردن مقاومت، احیای مادّی و معنوی مقاومت. به اینها روحیه می‌داد، معنویّات می‌داد، خط می‌داد، راه نشان می‌داد، گاهی دستشان را می‌گرفت، می‌برد به آن سمتی که باید بروند از لحاظ معنوی و از لحاظ روحی. از لحاظ مادّی هم دست اینها را قوی کرد.»

رژیم غاصب در حال افول تدریجی است

ایشان در دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ در بیاناتی در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با اشاره به آنکه سرعت افول رژیم صهیونیستی بیشتر شده است، فرمودند: «امروز بحمداللّه شاهد افول تدریجی رژیم غاصب هستیم؛ این را در دنیا همه دارند می‌بینند. رژیم غاصب در حال افول تدریجی است؛ سرعتش هم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. چند سال است این افول شروع شده امّا اخیراً سرعتش بیشتر شده؛ این فرصت خیلی بزرگی است… این وضع فلاکت‌باری که امروز رژیم صهیونیستی دارد که وضع امروزِ رژیم صهیونیستی واقعاً فلاکت‌بار است ناشی از ایستادگی جوان‌های فلسطینی است؛ سختی را به جان می خرند، خطر را به جان می خرند؛ در قدس آن جمعیّت عظیم اعتکاف می‌کنند، جوان‌ها در شهرهای مختلف کرانه‌ی باختری در مقابل نظامیان مسلّح و خبیث صهیونیستی می‌ایستند، فداکاری می‌کنند امّا پیش می‌برند؛ تا حالا پیش برده‌اند، بعد از این هم همین‌جور خواهد شد. به نظر بنده این‌جور است که امروز قدرتِ بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسیده؛ همان چیزی که ده‌ها سال پیش، شاید حدود شصت سال قبل از این، بِن‌گوریون یکی از مؤسّسین اصلی رژیم صهیونیستی و نخست‌وزیر این رژیم هشدار داد. او گفت که هر وقتی قدرت بازدارندگی ما به پایان برسد، رژیم ما مضمحل خواهد شد. قدرت بازدارندگی الان به پایان رسیده یا نزدیک به پایان است. خودشان هم می‌دانند، خودشان هم می‌فهمند که اضمحلال و انحلالشان نزدیک است، اگر اتّفاقی رخ ندهد؛ این به برکت مقاومت است؛ این به برکت این است که جوان فلسطینی توانست قدرت بازدارندگی دشمن خودش را مدام ضعیف کند، کم کند، کم کند، نابود کند.»

دوقطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود دارد

معظم له در ۱۵ فروردین سال جاری طی بیاناتی مهم در دیدار مسئولان نظام با بیان آنکه رژیم صهیونیستی در عمر هفتادوپنج‌ساله‌ی خودش هرگز گرفتاری‌های هولناکی مثل امروز نداشته، اظهار داشتند: «رژیم صهیونیستی در عمر هفتادوپنج‌ساله‌ی خودش هرگز گرفتاری‌های هولناکی مثل امروز نداشته. اوّلاً «تزلزل سیاسی»؛ در چهار سال، چهار نخست‌وزیر عوض کردند؛ ائتلاف‌های حزبی هنوز درست شکل نگرفته متلاشی می‌شوند. ائتلاف درست می‌کنند، بعد از مدّت کوتاهی، ائتلاف متلاشی می‌شود. حزب‌هایی که از قبل تشکیل شده‌اند یا دارند تشکیل می‌شوند، به‌تدریج دچار انحلال می‌شوند، منحل می‌شوند؛ یعنی آن‌قدر ضعیف می‌شوند که مثل انحلال است. دوقطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود دارد؛ [اگر] الان ملاحظه کنید بحث فلسطینی‌ها جدا است بین خودشان دو قطبی است؛ این تظاهراتِ صد هزار نفری و دویست‌هزار نفری و بیشتر در تل‌آویو و در شهرهای مختلف دیگر، نشانه‌ی این است. حالا چهارتا موشک هم ممکن است به یک جایی بزند، [ولی] اینها جبران نمی‌کند آن قضیّه را. به معنای واقعی کلمه دچار ضعف و تزلزل سیاسی است. اعلام شده که بزودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارند خارج می‌شوند، یهودی‌هایی که خارج می‌شوند، به دو میلیون [نفر] می‌رسد. این را اعلان کردند؛ یعنی گفته‌اند در آینده‌ی نزدیکی، حدود دو میلیون از [مناطق اشغالیِ] رژیم صهیونیستی خارج می‌شوند. مقامات خودشان به طور مرتّب و پی‌درپی هشدار می‌دهند که فروپاشی نزدیک است؛ رئیس‌جمهورشان می‌گوید، نخست‌وزیر سابقشان می‌گوید، رئیس امنیّت [ملّی] شأن می‌گوید، وزیر دفاعشان [می‌گوید]؛ همه‌ی آنها میگویند که فروپاشی ما نزدیک است؛ ما به هشتاد سالگی نمی رسیم. ما گفتیم «بیست‌وپنج‌سال دیگر را نمی‌بینید»، خودشان عجله کردند، زودتر می‌خواهند [از بین بروند]!

قدرت گروه‌های فلسطینی در مقایسه‌ی با گذشته نمی‌شود گفت چند برابر، [بلکه] شاید ده‌ها برابر شده. یک گزارشی به ما رسید که فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی، در یک ۲۴ ساعت، ۲۷ عملیّات انجام دادند؛ در همه جای فلسطین؛ در قدس، در سرزمین‌های کرانه‌ی غربی، در سرزمین‌های ۴۸، در همه جا فعّالیّت می‌کنند. آن فلسطین اسلو که یادتان هست که یاسر عرفات و دیگران در قرارداد اسلو چه افتضاحی برای فلسطین درست کردند رسیده به عرین‌الاُسود، فلسطینِ «اُسود»، [یعنی] شیرها! این‌قدر تفاوت پیدا کرده. حرکت فلسطینی‌ها این [جوری] است. خب، متقابلاً اینها که ضعیف شدند، جبهه‌ی مقاومت بحمدالله رو به قدرت است که نمونه‌اش هم همین [گروه‌های] فلسطینی است که عرض کردم.»

همچنین رهبری انقلاب در هشتم خرداد سال جاری و در دیدار سلطان عمان با رهبر انقلاب فرمودند: «سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن، ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است، بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند.»

گروه‌های مقاومت کلید اصلی به زانو درآوردن دشمن صهیونیستی است

سپس مقام معظم رهبری در ۲۴ خرداد سال جاری در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه طی سخنانی و با اشاره به جنگ ۵ روزه غزه، تبیین فرمودند: «امروز به لطف خداوند قدرت و اعتبار گروه‌های مقاومت فلسطینی و جهاد اسلامی روز افزون شده و شکست اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ ۵ روزه مؤید همین موضوع است...

جهاد اسلامی فلسطین در نبرد اخیر غزه امتحان خوبی داد و اکنون شرایط برای رژیم صهیونیستی نسبت به هفتاد سال قبل تغییر کرده و سران صهیونیستی حق دارند که نگران ندیدن هشتاد سالگی این رژیم باشند...

اقتدار روز افزون گروه‌های مقاومت در کرانه باختری کلید اصلی به زانو درآوردن دشمن صهیونیستی است که این مسیر باید ادامه یابد.»

هر مقدار در قضیه فلسطین پیشرفت حاصل شود، مسائل امت اسلامی نیز پیش خواهد رفت

رهبری انقلاب در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه با رهبر انقلاب در ۳۱ خرداد سال جاری بیان فرمودند: «هر مقدار که در قضیه فلسطین پیشرفت حاصل شود، مسائل امت اسلامی نیز پیش خواهد رفت…»

«علت اصلی توقف قضیه فلسطین در سال‌های نه چندان دور، عدم حضور جوانان در میدان بود اما اکنون جوانان به‌صورت خودجوش وارد میدان شده‌اند و مهم‌تر اینکه تکیه آنها بر اسلام است…»

«آن نقطه‌ای که دشمن را به زانو درخواهد آورد، منطقه ساحل غربی است که تاکنون پیشرفت‌های خوبی هم در این منطقه به‌دست آمده است…»

«در روز قدس امسال علاوه بر کشورهای اسلامی، حتی در کشورهای اروپایی نیز راهپیمایی برگزار شد و مردم اروپا با رژیم صهیونیستی ابراز مخالفت کردند که این موضوع بسیار مهمی است و باید تقویت شود…»

«امام خمینی (ره) از همان آغاز نهضت اسلامی بر مبنای ایمان و اعتقاد قلبی از فلسطین حمایت کردند و مبنای حمایت جمهوری اسلامی نیز ناشی از فقه و شریعت اسلامی است و نه حرکات تاکتیکی و یا دیپلماسی…»

«سرزمین فلسطین متعلق به همه مسلمانان است بنابراین بر همه مسلمانان واجب است برای آزاد سازی آن وارد میدان شوند و این، یک وظیفه شرعی است.»

جمهوری اسلامی پیشران حرکت‌های مقاومتی در این منطقه‌ی حسّاس شده است

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ۲۶ مرداد سال جاری در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به نقش سازنده جمهوری اسلامی به عنوان پیشران حرکت‌های مقاومتی در منطقه متذکر شدند: «جمهوری اسلامی پیشران حرکت‌های مقاومتی در این منطقه‌ی حسّاس شده… ببینید! تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رژیم حقیر صهیونیستی می‌توانست در ظرف شش روز ارتش چند کشور نسبتاً قوی دُور و بَر خودش را زمین‌گیر کند؛ مصر را، سوریه را، اردن را. در ۱۹۶۷ در جنگ شش‌روزه، ارتش صهیونیست توانست ارتش‌های مجهّزِ این سه کشور را زمین‌گیر کند و مبالغ زیادی از خاک اینها را هم تصرّف کند؛ صدها کیلومتر مربّع از خاک این سه کشور را گرفت. عین همین قضیّه در سال ۱۹۷۳ اتّفاق افتاد؛ آنجا این کشورهای مصر و سوریه توانستند از یک غافلگیری استفاده کنند، اوّلِ کار یک حرکتی انجام بدهند؛ ولی بلافاصله باز توانست آنها را محاصره کند، باز هم آنها را شکست داد؛ یعنی رژیم صهیونیستی جوری بود که سه کشور، با همه‌ی ارتششان حریف او نمی‌شدند و او در ظرف ۶ روز آنها را زمین‌گیر می‌کرد. بعد از انقلاب اسلامی، کار به جایی رسید که همین رژیم ۳۳ روز همه‌ی تلاش خودش را کرد که حزب‌الله را در لبنان شکست بدهد، نتوانست و مجبور شد با فضاحت فرار کند؛ در مقابل حزب‌الله نتوانست مقاومت بکند. فاصله‌ی قبل از انقلاب و انقلاب، فاصله‌ی جنگ شش‌روزه و جنگ سی و سه‌روزه است. امروز کار به جایی رسیده که در داخل سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در منطقه‌ی غرب رود اردن، خود جوان‌ها جوری حرکت می‌کنند، جوری حمله می‌کنند که رژیم صهیونیستی را عاجز می‌کنند و عاجز کرده‌اند.»