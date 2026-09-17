موسوی: برای محصول سیب در وزارت جهاد کشاورزی متولی مشخص تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرید موسوی صبح پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی مراغه که با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در فرمانداری مراغه برگزار شد، اظهار کرد: برای محصول سیب باید در وزارت جهاد کشاورزی یک متولی و نهاد مشخص ایجاد شود تا پیش از بروز مشکلات، برای مدیریت مسائل این محصول تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه سیب چهارمین محصول استراتژیک در بازار ایران است، افزود: با توجه به اهمیت این محصول در اقتصاد منطقه و کشور، لازم است سیاستگذاری و مدیریت زنجیره تولید، بازار و صادرات آن بهصورت منسجم دنبال شود.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس همچنین خواستار افزایش سهمیه ماشینآلات کشاورزی این دو شهرستان شد و گفت: سهمیهای که در حوزه مکانیزاسیون و ماشینآلات کشاورزی به مراغه و عجبشیر اختصاص مییابد، متناسب با جمعیت و ظرفیتهای این شهرستانها نیست و باید افزایش پیدا کند.
موسوی با تأکید بر وابستگی اقتصاد مراغه به کشاورزی اظهار کرد: اقتصاد مراغه مبتنی بر کشاورزی است و کشاورزی بدون آب معنا ندارد؛ بنابراین مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای آبیاری باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به احداث سد علویان در مراغه و سد قلعهچای در عجبشیر، ادامه داد: با وجود این زیرساختها، در عمل امکان استفاده مطلوب از منابع آب وجود ندارد، چراکه بخش قابل توجهی از کانالهای کشاورزی همچنان سنتی است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس افزود: مراغه حدود ۱۲۰ کیلومتر کانال کشاورزی دارد که تکمیل و بهسازی آنها میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری آب و توسعه کشاورزی ایفا کند.
موسوی تصریح کرد: اگر همه فعالیتها را متوقف کرده و تنها به احداث کانالهای کشاورزی بپردازیم، میتوان این ۱۲۰ کیلومتر کانال را طی دو سال احداث کرد؛ البته باید در کنار اعتبارات ملی و استانی، از ظرفیت کشاورزان و بهرهبرداران نیز استفاده شود.
وی با انتقاد از پایین بودن بهرهوری روشهای سنتی آبیاری گفت: روش غرقابی بهرهوری بسیار پایینی دارد و متناسب با میزان مصرف آب، تولید صورت نمیگیرد. با ارتقای بهرهوری میتوان آب مورد نیاز بخش کشاورزی را بهتر تأمین کرد.
موسوی با بیان اینکه حکمرانی آب و مدیریت مصرف آب نیازمند اصلاح است، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی نیز تحت تأثیر مشکلات موجود در مدیریت منابع آب قرار گرفته و بخش کشاورزی نباید صرفاً بهعنوان متهم اول مصرف آب و مسائل زیستمحیطی شناخته شود.
وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان و بهرهبرداران تأکید کرد و گفت: در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و بهرهبرداران مراغه و عجبشیر مشکلات زیادی وجود دارد و باید در این زمینه توجه ویژهای صورت گیرد.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس با اشاره به مشکلات تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: در حوزه گازوئیل کمبود وجود دارد و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا تولیدکنندگان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.
موسوی در پایان بر ضرورت اعتماد به تولیدکنندگان و مردم تأکید کرد و گفت: در حوزه گلخانهها نیز افزایش قیمت انرژی مشکلات زیادی برای گلخانهداران ایجاد کرده است و لازم است برای حمایت از تداوم تولید در این بخش تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
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