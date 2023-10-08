حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه ایتکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در دومین نمایشگاه «ایتکس، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات» اقدامات و دستاوردهای پروژه‌هایی نظیر طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه مرکز تبادل پیام (MXB) و سامانه درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور برای بازدیدکنندگان تبیین شد و استارت‌اپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و دانشجویان با چگونگی ارائه خدمات فناورانه در رویداد همگام با اربعین؛ همراه با فناوری آشنا شدند.

همچنین سازمان فناوری اطلاعات کسب و کارهای ایرانی فناورانه موفق را در این نمایشگاه به وزرای کشورهای پاکستان، عراق و سوریه معرفی کرد.

نمایشگاه ایتکس از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه با هدف معرفی محصولات و خدمات در خصوص آخرین دستاوردهای موجود در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌اپ‌ها در دانشگاه صنعتی شریف کار خود را آغاز کرده است.