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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

آغاز به کار چهارمین دوره نمایشگاه «ایران ایتکس ۲۰۲۴» در دانشگاه شریف

آغاز به کار چهارمین دوره نمایشگاه «ایران ایتکس ۲۰۲۴» در دانشگاه شریف

چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی «ایران ایتکس ۲۰۲۴» با تمرکز بر فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی و با حضور بیش از۵۰ شرکت دولتی و خصوصی در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی ایران ایتکس "IRAN ITEX ۲۰۲۴" با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته این دانشگاه و گروه فناوری اطلاعات شریف (Sharif ICT Group) و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از امروز دوشنبه ۵ آبان‌ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه ایران ایتکس به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی کشور، با هدف ایجاد بستر تعامل میان صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی طراحی شده و تلاش دارد ضمن معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه، مسیر توسعه همکاری‌های تحقیقاتی و تجاری را هموار سازد.

از اهداف اصلی این نمایشگاه می‌توان به کاریابی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، توسعه کسب‌وکارهای فناورانه، ایجاد ارتباطات تجاری B۲B و B۲C، برندسازی، تحلیل بازار و پیوند صنعت و دانشگاه اشاره کرد.

در این رویداد سه‌روزه، بیش از ۵۰ شرکت دولتی و خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات، مخابرات، بانکداری دیجیتال، هوش مصنوعی و استارتاپ‌های نوآور حضور خواهند داشت. همچنین کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و جلسات انتقال تجربه با حضور متخصصان و کارآفرینان برجسته کشور برگزار خواهد شد.

نمایشگاه «ایران ایتکس ۲۰۲۴» با فراهم‌سازی بستر معرفی و عرضه تازه‌ترین فناوری‌ها، رونمایی از دستاوردهای نو و توسعه بازار محصولات فناورانه، فرصتی راهبردی برای رشد و گسترش زیست‌بوم فناوری کشور فراهم می‌آورد.

کد مطلب 6636064

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