تعیین ۴۳.۳۲ کیلومتر دیگر از مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت قرقیزستان طی بیانیه‌ای در وبگاه خود اعلام کرد که این کشور با تاجیکستان بر سر ۴۳.۳۲ کیلومتر دیگر از مرز مورد مناقشه به توافق رسیده است.

براساس این بیانیه، هیئت‌های بیشکک و تاشکند از سوم تا هشتم اکتبر در استان بادکند دیدار و درباره ۴۳.۳۲ کیلومتر دیگر از مرز مورد مناقشه پروتکلی امضا کردند.

این هیئت‌ها تعیین بقیه مرزها را در جلسه بعدی که قرار است در تاجیکستان برگزار شود، مورد مذاکره قرار خواهند داد.

قرقیزستان و تاجیکستان ۹۷۰ کیلومتر مرز دارند. تاکنون تنها بر سر ۵۰۳ کیلومتری از این مرز توافق حاصل شده است.

دو کشور در ماه اوت از موافقت خود بر سر بخشی ۱۰۱.۹ کیلومتر دیگر از مرز مشترک خبر داده بودند.